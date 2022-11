Le sacaron un subsidio, no puede pagar la pieza y la van a desalojar junto a su hijo con autismo

Natalia Soledad Vázquez , una mujer de bajos recursos económicos de Otamendi, atraviesa horas angustiantes: dejó de cobrar un mínimo subsidio del municipio de General Alvarado y ya no puede afrontar el alquiler de la pieza en la que vive junto a sus hijos, un adolescente de 13 años con autismo y una nena de 9. Con tres meses de deuda, el dueño le avisó que el desalojo es inminente.

La abogada de la mujer, Claudia Palas, impulsó un amparo habitacional, aunque la situación es límite. "Impedimos tres veces el desalojo junto al Juzgado de Familia N° 1 de Mar del Plata, hasta que pudimos lograr que por tres meses el municipio de General Alvarado le diera 20 mil pesos con los que ella pagaba una pieza. Actualmente no pudimos lograr que continúe este subsidio, entonces el señor que le alquila le dijo que la va a desalojar porque debe la luz y tres meses de alquiler", explicó la abogada.

Natalia Vázquez no puede salir a trabajar porque no puede dejar solo a su hijo con autismo. Tampoco tiene a nadie que la asista: "El padre de los niños no se hace presente", explicó la abogada.

Pese a que el municipio de General Alvarado le entregó un terreno a la mujer, su falta de recursos económicos le impide construir una casa. "No puede irse a vivir al pasto. Ni siquiera tiene para comprar una carpa", explicó Palas. "En la audiencia de este martes vamos a reclamar que el municipio de General Alvarado o la provincia de Buenos Aires le provea la vivienda para que ella pueda vivir", agregó.

Este martes, habrá una audiencia virtual que será clave para la situación de Vázquez. "Yo los voy a ir a buscar a Otamendi y los voy a traer a mi estudio, porque ellos no cuentan ni siquiera con un teléfono con Internet. Vamos a tener la audiencia con la jueza, con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con el municipio de General Alvarado", concluyó Palas.