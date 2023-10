Llega el buque que contrató Equinor a buscar petróleo cerca de las costas de Mar del Plata

Construida en 2011, Prospector tiene una capacidad de remolque de 100t y está acondicionada para grandes proyectos de sísmica 3D y 4D de banda ancha y azimut amplio, señala BGP, unidad de China National Petroleum Corporation.

Los planes de trabajar con BGP Prospector se definieron en julio pasado durante una audiencia pública en Argentina. BGP ha realizado levantamientos costa afuera en más de 60 países, tanto para grandes petroleras como para pequeñas empresas del segmento upstream.

Equinor planea adquirir casi 10.000km2 de sísmica 3D frente a las costas argentinas. La campaña tendrá como objetivo las áreas CAN-100, CAN-108 y CAN-114.

La campaña sísmica para la cual Equinor recibió una autorización ambiental que se extendería como máximo hasta cinco meses.

El balance del gobierno de las operaciones autorizadas

CAN 100 Y 108 se encuentran ubicadas a 307 km frente a la Ciudad de Mar del Plata, y CAN 114 a 443 km.

“Gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una Audiencia Pública, con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de Impacto Ambiental”, declaró el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. A su vez reafirmó que: “se dió un paso fundamental para más producción de gas viable para las y los argentinos”.

La producción de offshore se desarrolla desde la década del 70 en el país, con 280 pozos entre exploración y explotación.

Esta Declaración de Impacto Ambiental junto con la medida adoptada por el Estado Nacional, a través del Decreto 870/21, de autorizar la prórroga por hasta dos años del primer período exploratorio de los permisos otorgados en el marco de la Ronda 1, que incluye el Área Can 100, CAN 108 Y CAN 114, auguran un fuerte impulso de la actividad offshore. Martínez aseguró que la producción offshore “es una fuente importantísima en reservas gasíferas, que representan el 18 % del gas que consumimos en nuestro país”.

También resaltó que “desarrollar las áreas offshore es también tener una política energética federal que apuesta a potenciar todas las cuencas productivas del país y de esta forma entrelazar con el aparato productivo local los bienes y servicios que serán necesarios para llevar adelante su producción”, y agregó que no se han registrados "ningún incidente de tipo ambiental ni accidentes con daños a la integridad física" de los trabajadores en más de 50 años de desarrollo de offshore en Argentina.

“Desde la Secretaría de Energía, y en sintonía con un Gobierno Nacional responsable y comprometido, vamos a verificar que todas las operaciones en el marco energético, se desarrollen con las más exigentes normas internacionales de cuidado ambiental.”, y agregó que “este es un paso fundamental para poner en valor los recursos hidrocarburíferos que cuenta el lecho marino argentino y con ello, la reafirmación de la soberanía sobre nuestro territorio marítimo”.

Nuevo Atlanticazo

Organizaciones ambientalistas realizarán una nueva manifestación este miércoles donde volverán a exponer su rechazo a la política que autorizó y patrocina el Gobierno nacional.

En Mar del Plata los autoconvocados se reunirán en la Rambla a partir de las 17 horas con actividades artísticas y performáticas.

"Sumate desde donde estés a ser parte de la defensa del mar, a gritar bien fuerte que: ¡El Mar no se vende, se defiende!", es el lema del "Atlanticazo".