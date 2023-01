“Le pedía por favor que no me pegue más”, dijo la joven con su rostro, brazos y otras partes del cuerpo llenos de moretones, pérdida de piezas dentarias y otras lesiones derivadas de un maltrato brutal.

Su hermana pudo ayudarla apenas Mara le hizo, por primera vez, un guiño claro como para que entendiera que ya no soportaba más lo que estaba viviendo. “Esto pasó desde junio y nadie se animaba a hacer nada porque todos le teníamos miedo a él”, dijo a Teleocho Informa sobre una situación de la que eran testigos los hijos del agresor, que vivían en el mismo lugar castigaban a la víctima.

En su relato no hay otra cosa que sufrimientos. “Llegaba de trabajar y me pegaba, iba al baño y me pegaba, me ataba a la cama, me daba con una madera en las piernas y mientras tanto él tomaba drogas”, aseguró.

Además de las acciones directas había amenazas. “Lo escuché que me iba a dar una cuchillada a mí, a las dos, si yo llamaba a la policía”, contó la hermana que dijo haber visto a Mara con rostro “de temor angustiante” y perder “casi 20 kilos” de peso.

Él le rompió el celular a Mara para que no tenga contacto con su familia y así no tenga posibilidad de pedir ayuda. “El hijo de Mara me llamó siete veces pensando que su mamá estaba muerta”, contó la mujer, conmovida por lo que pasó su hermana.

Cuando por fin se decidió a pedir ayuda llegó la intervención policial. Cuando fueron a detenerlo se resistió, rompió un patrullero. “Tomaba droga”, dice Mara sobre quien era su pareja.