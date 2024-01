Los alimentos aumentaron un 313% en un año en comercios de Mar del Plata

El rubro carnicería lideró los aumentos del mes, con un 52,5%, alcanzando un incremento interanual del 382%, marcadamente por encima del promedio de la Canasta. Por su parte, el rubro almacén tuvo un aumento del 41% en el mes, y llegó a un interanual de 304%. Finalmente el rubro verdulería tuvo un incremento mensual del 20%, y un incremento interanual de 237%.

image.png

LOS PRODUCTOS CON MAYORES AUMENTOS

Analizando la evolución de los precios en los últimos doce meses, encontramos que los productos de almacén que más aumentaron fueron: el arroz (775% interanual), los fideos (500% interanual), harina (400% interanual) y el azúcar (361% interanual).

Dentro del rubro verdulería, encontramos los siguientes incrementos interanuales: naranja (337%), tomate (300%), banana (271%) y papa (250%). Y en el rubro de carnes, encontramos a todos los cortes vacunos con incrementos interanuales por encima del 300%, siendo los más significativos el asado (423%) y la nalga (390%). Por su parte, el pollo registró un incremento interanual del 300%.

Dentro del conjunto de productos de higiene y limpieza que también releva el Isepci en forma mensual en Mar del Plata y Batán, se destacaron los incrementos de los últimos doce meses registrados por varios productos, que están por encima del promedio general: el jabón líquido registró una suba interanual del 268%, el shampoo un 276%, papel higiénico 297%, la lavandina un 301%, los pañales un 306%, y el detergente un 349%.

image.png

CENA DE NAVIDAD Y/O AÑO NUEVO

En un nuevo estudio dado a conocer por el Isepci a principios de diciembre, se relevó el costo de una cena navideña para una familia compuesta por dos adultas/os y dos hijas/os pequeñas/os. En aquel entonces dicha cena para cuatro personas tenía un costo total de $18.592, tomando el producto más barato de cada categoría. Significaba ya una importante diferencia en relación al año 2022, en donde la misma composición de productos arrojaba un valor de $6.687. Post devaluación, hacia fines diciembre, el Isepci volvió a relevar los mismos productos, alcanzando dicha cena entonces un valor de $24.148.- Por lo que el incremento interanual fue del 261%.

Los productos relevados (que componen la cena navideña o de año nuevo para cuatro personas) son: un pollo (2kg y medio), medio kilo de pan, porciones de ensalada rusa, y de lechuga y tomate, un vino, una gaseosa, ensalada de frutas, un pan dulce, un budín con frutas, garrapiñadas, un turrón de maní, una sidra y un ananá fizz.

LA PALABRA DE RODRIGO BLANCO

Respecto del difícil momento económico que atraviesa el país, el director local del Isepci, Rodrigo Blanco, expresó: “El 10 de diciembre asumió el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, que según anunció en su discurso de asunción venía a resolver alguno de los problemas más graves que afectaron a los argentinos y argentinas en los últimos años: en primer lugar, la creciente inflación que no dejó de multiplicarse desde fines de 2007 a la fecha. Lo cierto es que desde fin de 2007 en adelante, a lo largo de dieciséis años los distintos gobiernos ensayaron estrategias similares para contener la inflación: negociaciones con los formadores de precios con la puesta en marcha de programas de precios de referencia acordados con ellos (precios cuidados, precios cercanos, precios justos y otros parecidos), sin instalar controles reales para el cumplimiento de los “acuerdos”, evadiendo la aplicación de la ley de abastecimiento, y sobre todo, evitando confrontar con ellos. Como resultado tuvimos la multiplicación exponencial de todos los precios no regulados, especialmente de los alimentos, que obviamente fueron dejando desfasados los precios regulados. En paralelo, se dio un avance generalizado de la concentración en la producción y comercialización de alimentos, que fortalece la capacidad de negociación de los grandes grupos y un debilitamiento manifiesto de las herramientas de control del estado. Ante el naufragio manifiesto de estas estrategias, Milei desarrolla la misma argumentación que instala en todos los frentes en los que disputa contra la presencia del estado: según su curioso parecer, los supuestos controles que se instalaron (que en la realidad no fueron tales) no tuvieron ningún efecto, porque cualquier interposición del estado sobre la dinámica del mercado está destinada al fracaso. Por este camino llega a la conclusión que la liberación total de todo tipo de barreras o vigilancias, va llevar al autocontrol de los monopolios, y a la moderación de los incrementos en los precios de la economía en general, y de los alimentos en particular. Según esta insólita teoría, los grandes formadores de precios que en estos años fueron adquiriendo cada vez más poder, y que nunca dejaron empujar para aumentar sus ganancias subiendo los precios, ahora que no se les aplica ninguna limitación se van a restringir solos, induciendo a una tendencia inflacionaria descendente.”

Respecto de las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional y el efecto que puedan seguir generando sobre los precios de los alimentos, Blanco apuntó: “En diciembre sufrimos el impacto de la brusca devaluación del peso, acompañada de la total desregulación de los precios, y el fin de todos los programas de control de los mismos. Se suma a ese fenómeno la derogación por decreto de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, que perjudican a las Pymes y consumidores, y fortalecen la posición dominante de las grandes alimenticias formadoras de precios como también de las grandes cadenas de supermercados. Ahora se suma en estos días un nuevo y fuerte aumento de los combustibles, que se trasladará automáticamente a los alimentos por los costos logísticos y de producción, y también la quita del Compre Sin IVA, que significa un nuevo golpe a los bolsillos de los sectores de menores ingresos, y la liberación a la exportación de cortes de carne populares. Es escandaloso el acelerado proceso de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento en niveles y tiempos récord, que no encuentra similitud con ningún proceso vivido en los últimos treinta años, con sueldos y jubilaciones que corren kilómetros por detrás de los aumentos de precios. Ya no sólo están descontrolados los precios de los alimentos, sino que sucede los mismo en combustibles y transporte, en medicamentos, y muy próximamente en las tarifas de servicios públicos. Es difícil pensar, con los actuales niveles de ingreso de los sectores populares, trabajadores y medios, cómo afrontarán el 2024 con una canasta básica total que superará en enero los $500.000”.