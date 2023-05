Los cortes de luz programados para este jueves en Mar del Plata

Cortes en Mar del Plata:

• Gascón 2100 (vereda par) en el horario de 8:00 a 10:00.

• Usuarios Pepsico de Argentina SRL (Cuenta 73-9008331) y Norgreen S.A. de calle 8 e/ 3 y 5 del Parque Industrial en el horario de 14:00 a 16:00.

• Usuarios Aislatermic S.A. y Tacomar S.A. de calle 8 e/ 1 y 3 del Parque Industrial en el horario de 16:00 a 18:00.

• Usuario Pescaderías La Plata MDP de calle Gaboto N° 7986 y 7980 en el horario de 9:00 a 11:00.

• De Av. Quinteros (ex 262) a Haras El Alfalfar (ex 264) y de Av. J. B. Justo a El Alazán (ex 7), Barrio Hipódromo, en el horario de 9:00 a 11:00.

• Barrios Colinas Verdes, La Gloria de la Peregrina, El Paraíso de la Peregrina, Ruta 226 desde el Km 19 al 30, en el horario de 9:00 a 13:00.

• De Valle Verde a Padre Varetto y de Ruta 226 a Ciudad de Roma en el horario de 14:00 a 18:00.