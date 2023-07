Los cortes de luz programados para este viernes en Mar del Plata

Cortes en Mar del Plata:

• De Las Maravillas a Los Naranjos y de Scaglia a Ringuelet en el horario de 9:30 a 11:30.

• Barrios Marquesado y San Eduardo del Mar en el horario de 9:00 a 13:00.

General Belgrano

• Av 26 e/ 11 y 65 hasta Ruta 41 e/ 11 y 65 - Calle 202 e/237 y 39 hasta Calle 198 e/237y239 - Calle 120 e/53 y 61 hasta Calle 106 e/ 53 y 61 en el horario de 8:30 a 10:30.

Pila

• Zona comprendida entre calles Quiroga (ex 12), 21 de Diciembre (ex 5), J. M. de Rosas (ex 8) y Planes de Casco (ex 9) en el horario de 9:00 a 13:00.