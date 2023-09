Los cortes de luz programados para este viernes en Mar del Plata

Cortes en Mar del Plata:

• De Los Narvales (ex 679) a calle 687 Bis y de Inca Huén (ex 4) a Estrella de Mar (ex 14) en el horario de 9:00 a 12:00.

• Barrio F. U. Camet en el horario de 9:15 a 13:30.

• De Boulevard F. U. Camet a Haydn y de Tapia a De Aparicio Bis en el horario de 14:15 a 18:00

• Usuarios de Mitre (par) e/ 11 de Septiembre y Balcarce en el horario de 08:00 a 9:30.