Los cortes de luz programados para este lunes en Mar del Plata y Batán

Cortes en Mar del Plata:

• De Francia a Chaco y de Garay a Falucho en el horario de 8:00 a 13:00.

• Calle Falucho (par) e/ Santa Fe y Corrientes en el horario de 8:45 a 11:30.

• Calle Los Damasqueros e/ Los Melocotoneros y Los Guindos (Barrio Las Prunas) en el horario de 8:30 a 10:30.

Batán

• Zona Las Charitas en el horario de 12:00 a 14:00.

• Zona 1: de Van Heden (ex 168) a Ruta 88 y de Del Campo (ex 181) a Las Alamedas (ex 169) Zona 2: de Ruta 88 a Las Alamedas (ex 58) y de Las Alamedas (ex 33 Bis) a Los Ortiz (ex 43) en el horario de 9:00 a 11:00.