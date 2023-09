Los datos nacionales sobre la aplicación de la "Ley de Alcohol Cero" que sorprenden

Según los datos recopilados desde diciembre de 2020 hasta junio de 2023, la cantidad de conductores detectados después de haber consumido alcohol se redujo en un asombroso cuatro veces. Estos resultados son producto de la "Alcoholemia Federal", un operativo llevado a cabo por el gobierno nacional en colaboración con provincias y municipios de todo el país. El operativo número 41, realizado en la primera semana de junio de 2023, sometió a más de 25.000 conductores a pruebas de alcoholemia.

Los resultados de este operativo son reveladores: el 98% de los conductores evaluados no registraban alcohol en sangre, lo que demuestra una notoria adhesión a la ley. Sin embargo, se encontró que los hombres duplican a las mujeres en los casos positivos, y seis de cada 100 conductores de motos sometidos a controles presentaron alcoholemia positiva.

Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la necesidad de que cada provincia adhiera a la normativa para garantizar su cumplimiento en todo el territorio nacional. En este sentido, Mendoza se ha mantenido como uno de los distritos más resistentes a la "Ley de Alcohol Cero" en rutas nacionales. Argumentan que esta medida podría complicar su industria vitivinícola y mantienen su propia ley provincial, que permite conducir con hasta 0.5 gramos de alcohol en sangre.

No obstante, existe una discusión en curso sobre si Mendoza puede o no mantener esta excepción en las rutas nacionales. Varias asociaciones en defensa de la seguridad vial argumentan que las personas que viajen a bodegas para probar vinos deben hacerlo con un conductor responsable que no haya consumido alcohol durante el viaje.

En resumen, los datos recientes sobre la aplicación de la "Ley de Alcohol Cero" en rutas nacionales han sorprendido a muchos al mostrar una marcada reducción en la cantidad de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. Aunque persisten desafíos y debates, esta ley parece estar contribuyendo significativamente a la seguridad vial en todo el país.