Los detalles de la violenta agresión a Pablo Baldini: "Golpeó su cabeza contra el piso y le salía sangre por el oído"

"Realmente fue un hecho desastroso del que todavía no podemos explicar por qué sucedió, éramos tres personas que reservaron una mesa en un lugar para cenar, clientes habituales del lugar. Y quiero aclarar que se trata de un restaurant; no es un boliche bailable. Estábamos disfrutando la cena cuando mi primo fue agredido brutalmente por un custodio interno de 'Cava', no fue en la calle ni en la puerta, fue al lado de nuestra mesa", explicó el letrado, en diálogo con Canal 8.

Según el letrado, que compartía la mesa con su primo y el empresario inmobiliario Guillermo Barrera, "todavía no sabemos por qué dividen un patio con una barra y se daban situaciones insólitas con el patovica que habilitada ese paso. Ya había sido violento con otras personas que entraban para ir al baño y luego no podían volver a salir o quedaban encerradas en un pasillo", graficó.

En medio de esos altercados, el personal de seguridad, al que apuntaron como "una persona que tuvo otro problemas, por ejemplo en el boliche 'Bruto'", confrontó con ellos y al pedirle explicaciones le pegó directamente al titular de NA Producciones. "La agresión fue brutal y asimétrica, contra una persona que no esperaba recibir un golpe y de otro que está preparado para matar. Entonces Pablo cayó desmayado, golpeó su cabeza contra el piso y se le generó un coáguo, una hemorragia cerebral. Al rato le salía sangre por el oído y, a los gritos, pedimos ayuda, una ambulancia y que no dejen salir al agresor. Pero sus compañeros permitieron que se profugara", lamentó el abogado querellantes.

Sobre los momentos previos a los actos de violencia, aclaró que "nosotros somos gente de 60 años, profesionales, que no estábamos ni borrachos ni drogados".

Baldini contó que la ambulancia tuvo una demora de 20 a 30 minutos y que decidieron un traslado a un hospital, al cual se abstuvieron y lo llevaron por sus propios medios a la Clínica Colón, donde fue operado de urgencia y les dijeron que tenía "un coágulo de 20 centímetros", con un principio de coma. "Todavía no podemos precisar las secuelas ni su recuperación", agregó.

En sintonía, destacó la actitud de los dueños del establecimiento que le facilitaron las imágenes y los datos de la persona que se fue corriendo tras la golpiza.

Alejandro dio a conocer que pedirá la amplicación de la imputación por "lesiones graves y por abandono de persona", y que hará extensiva la imputación de encubrimiento para el personal del local gastronómico que permitió que "el violento se profugue", por las razones citadas cree que una vez que sea localizado no le permitirán la excarcelación.

Según las averiguaciones que hicieron, el agresor es una pesona de origen cubano que si intentara salir del país podría motivar un pedido de captura internacional. "Por la magnitud de las lesiones tendría que estar ya detenido y eso es lo que vamos a pedir", concluyó.