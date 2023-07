Los imborrables recuerdos de la "profe" que organizó la ceremonia inaugural del Mundial 78 en Mar del Plata

Ahora Mar del Plata replicó esas fotografías y, cuando la nota llegó al celular de la “profe”, generó mucha repercusión ya que la compartió en su Facebook. Sus alumnas, Adriana, Elisa, Mona, Norma, Liliana, Rosana, Laura y Marcela, no tardaron en comentar y compartir.

Para conocer la intimidad de la preparación y los ensayos de cara a semejante evento, este medio logró contactarse con Cristina Villar, quien repasó cada momento y lo contó con lujo de detalles.

mundial 78 informe.jpg

“Desde el año anterior me llegó la designación desde Inspección de Provincia de Buenos Aires y pedí la designación de la profesora Margarita Martín porque era mucho trabajo para una sola persona”, recordó sobre el comienzo.

“Me lo aceptaron y comenzamos a organizar, ella se hizo cargo de las Abanderadas con sus alumnas del Instituto San Antonio María Gianelli, y yo del campo de juego con mis alumnas del Instituto Santa Cecilia”, recordó.

mundial 1978 inaugural (4).jpeg

“Ahí empezamos a seleccionar las participantes entre todas las que querían, necesitábamos unas 300. Los ensayos eran en el colegio en la calle Córdoba y en la avenida Constitución que la cortaban para nosotras”, relató Villar.

“Hicimos tres ensayos en el Minella, duros porque no tenía equipos para dirigir desde arriba, en las gradas. Solo contaba con mi viejo megáfono y tenía que correr al césped y de vuelta correr a las gradas”, recordó entre risas.

Luego, la histórica profe, recordada por todo el “Santa” en la organización de los esquemas de fin de año, describió que “me acuerdo de estar gritando con el megáfono, y escucho al director de la banda de la música de la Marina que les dice a sus soldados: Ah, y ustedes se quejan de mí. Era Degiovanni, padre de una de mis alumnas”.

Después de tanto ensayar, llegó el momento de mostrarle la coreografía al mundo. “Para la inauguración había decidido poner bienvenidos y lo que me indicó el Coronel Berisso: Mar del Plata 78. Puse unas chapas con un clavo que marcaba el lugar de las primeras. La noche anterior no pude dormir porque me dijo que no dejara nada que pudiera lesionar un jugador y me costara un juicio”, recordó la profe.

“Pero después de tanto trabajo la inauguración salió muy bien y quedó todo el mundo contento, con el corazón que decidimos hacer con un movimiento que simulaba que estaba latiendo. Salió en diarios de varios países. Y las chicas lo desarmaban saludando al público”, explicó luego.

WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.20.49.jpeg

Para el cierre también hubo una anécdota que Cristina guardará para siempre. “El Coronel Berisso me preguntó qué íbamos a poner y yo, rebelde, le dije que era una sorpresa”. El militar se enojó: “No, conmigo no hay sorpresas”. De todas maneras, la profe no se achicó: “Sí, va a ser sorpresa”.

“Después me di cuenta que nos deben haber espiado cuando ensayábamos en Constitución”. La sorpresa que tenía preparada Cristina y sus alumnas del Santa Cecilia eran cinco palabras: “Al mundo: Amor y paz. Y la palabra Adiós que parecían flores por el tipo de letra”.

mundial 1978 inaugural (3).jpeg

En la avenida Constitución, para que la multitudinaria coreografía se practicara, cortaban el tránsito. “Los oficiales estaban muy orgullosos con sus motos nuevas. Y yo con mi megáfono, dirigiendo a puro grito: ¡SIGUEN CORRIENDO HASTA LAS MOTONETAS! Todos se reían”, recordó la profe.

“Todas las chicas querían participar, tuve muchas suplentes. Y, la verdad, fue todo inolvidable tanto que decidimos hacer en el Patinódromo el espectáculo final de educación física que hacíamos todos los años en la escuela. Intervino todo el Instituto Santa Cecilia. Fue gran trabajo que sólo fue posible por las alumnas increíbles que tuvimos”, recordó Cristina.

mundial 78 informe5.jpg

mundial 1978 inaugural (6).jpeg