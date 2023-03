Los ocupantes del terreno del barrio Las Heras aseguran que no se irán

Las personas que están ocupando el terreno ubicado en Fortunato de la Plaza y Tetamanti desde hace 15 días, aseguraron que no se irán del lugar más allá de que hasta este viernes tienen tiempo de irse por su propia voluntad. Si no lo hacen, el lunes intervendrá la fuerza pública para realizar el desalojo.

“En total somos 35 personas que realmente necesitamos el terreno. La pasamos mal por el frío, tenemos chicos. Nosotros no queremos irnos porque no tenemos a donde ir, no hay un lugar, no nos alcanza para pagar alquiler”, aseguró.

“El dueño nunca apareció, no fue a la fiscalía, se decía que estaba fallecido”, agregó además en la entrevista del periodista Daniel Scuffi. Patricia, por su parte, dijo que “no queremos que nos regalen nada. Tuve un problema con mi hija, tuvo un accidente, y por estar en el Regional perdí mi casa. Estuve del 21 de noviembre al 17 de diciembre y me desalojaron, el 21 de enero mi hija falleció por abandono de los médicos, y nunca más me llamó nadie. Escuché por la tele que había gente acá entonces vine y pregunté si había un pedazo de tierra”.

El conflicto se inició el 15 de marzo con un hecho similar al que se había dado el año pasado en lotes linderos al complejo polideportivo Las Heras. Luego, el municipio denunció la situación y varios actores del gobierno se mostraron en contra. Los vecinos también se mostraron preocupados.

Otro de los pasos del conflicto se dio cuando se realizó una mediación que no llegó a buen puerto y por eso se solicitó el desalojo. Luego, la defensa de las familias que tomaron el predio del barrio Las Heras no apeló la resolución de desalojo del juez Gabriel Bombini y se llegó a esta tensa situación a pocas horas del momento límite.