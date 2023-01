Luciano Pertossi rompió el silencio: ¿Qué declaró?

La periodista Mariana Montero relató en Twitter que mientras se exhibían los videos en la pantalla gigante, Pertossi se levantó y gritó “¡ese no soy yo!”. El juez le pregunto si quería declarar y dijo que sí. Allí repitió que ese no era él, que no es el del video. Cuando le preguntaron quién era el del video y en donde estaba, él dijo que no iba decir nada más, solo que no es el que estaban señalando y que no estaba ahí. Después de esto el juicio pasó a cuarto intermedio.