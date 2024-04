Malvinas: el marplatense que escribió una carta y recibió una respuesta inesperada 42 años más tarde

“Como yo había puesto mi apellido y la ciudad, ella se tomó el atrevimiento de buscarme por Facebook y me encontró”, remarcó Ballester.

Según “Maxi”, la situación se dio al principio de la Guerra. “En el colegio nos pidieron como tarea hacer una carta para mandarle a los soldados de las Islas, por eso me senté junto con mi familia y la hicimos. La enviamos junto con una bufanda de color marrón que tejió mi vieja y dos barras de chocolate Aguila, las de paquete rosa. Nunca más supe de la carta, pero lo que sí sabía era que las cosas no llegaban…”, recordó.

Sobre el momento en el que recibió una foto de su carta, contó que “el 2 de abril me llegó un mensaje por el Messenger de Facebook, una foto, que me enviaba Claudia. No le di mucha bola hasta la noche, que volví a abrir la foto y me agarró una emoción tremenda”.

Esta situación se asemeja a la vivida por el excombatiente marplatense Claudio Spinelli en 2019, cuando gracias a las redes sociales, pudo ser encontrado por Irina Lanz, una mujer oriunda de Trenque Lauquen que también le había escrito una carta durante la Guerra, que fue respondida por Spinelli.

La Guerra de Malvinas, una de las páginas más oscuras de la historia del país, sigue regalando conmovedoras historias a pesar del paso del tiempo.