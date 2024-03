Mañana sin colectivos en Mar del Plata

En el comunicado agregaron que lamentan anunciar la fecha de manera intempestiva "pero necesitamos imperiosamente que nos escuchen y que nos den una respuesta al pedido formulado. Sabemos la antipatía en el resto de la población que generan nuestras medidas de fuerza, y por eso muchas veces no las realizamos, pese a no cobrar nuestro sueldo en tiempo y forma, pero tenemos la responsabilidad de exigir una recomposición salarial: ya no podemos cubrir los alquileres, la educación y hasta la comida de nuestras familias en muchos casos. Parece mentira tener que explicar estas cosas, pero la situación ha llegado a un límite insostenible".

"Por lo antes manifestado, informamos que el día martes 5 de marzo desde las 00:00 hs realizaremos un paro de actividades, a los efectos de conseguir una recomposición salarial que trate de equiparar la inflación que nos golpea día a día", concluyeron.

¿Qué líneas paran mañana?

Todas las que prestan funciones en Mar del Plata y las localidades costeras.

¿Qué reclama la UTA?

La UTA reclama para los choferes de las provincias argentinas una mejora salarial igual a la acordada para los trabajadores del AMBA. El acuerdo entre las partes en el área metropolitana –CABA y el conurbano– llevó el salario básico a los $600.000 en enero y más de $700.000 a partir de febrero.

De esta forma, los salarios de los choferes bonaerenses quedaron en $1.088.160 ($737.000 de básico inicial, $101.160 de viáticos, $250.000 por suma fija no remunerativa, que se paga el 15 de marzo).

A su vez, en las negociaciones se determinó que las partes deben retomar el diálogo paritario después del 15 de marzo, con el dato de la inflación de febrero sobre la mesa, medido por el IPC del Indec.