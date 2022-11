"Manino" Iriart pidió PASO y afirmó: "Es con todos o perdemos"

“Es con todos o perdemos”, decían las banderas, carteles, pintadas en paredones y miles de panfletos en los alrededores de Once Unidos. El espacio del Peronismo Marplatense – Camino al 2023 dejó bien en claro su posición en el Congreso del PJ.

Política Máximo Kirchner cuestionó a Macri porque endeudó al país y "no hizo nada" en obras

Aunque interrumpido varias veces y en el poco tiempo que le permitieron hablar, Iriart como referente local dio la bienvenida a los presentes y expresó: “Creemos que es una posibilidad para que todo el consejo partidario se pueda llevar una mirada de lo que sucede en nuestro distrito y particularmente en Mar del Plata”.

“Quiero contarles que nuestro Frente en 2019 sacó cerca 160.000 votos y que en 2021 sacó 104.000 votos. Es decir 50.000 votos menos. En la Provincia perdimos por 100.000 votos”, señaló.

manino (2).jpeg

Continuó diciendo que “en 2021 nosotros pedimos participar y no fue posible como ocurrió con un centenar de listas de compañeros de toda la provincia. La consecuencia fue clara: 50.000 votos menos”.

“Con posterioridad, en 2022 elegimos competir en la elección partidaria. Lo hicimos con toda cancha inclinada, con compañeros despedidos, con todos los funcionarios manifestándose a favor de la otra lista. Incluso el propio Gobernador apoyó abiertamente a la otra lista. Pese a todo sacamos el 43% de los votos”, recordó dentro del estadio de Once Unidos y amplió luego al salir. “Nos hubiera gustado tener el mismo trato de parte de la Conducción partidaria”, dijo.

“Nosotros estamos a favor de que haya más participación, de que vaya más gente a votar. Estamos a favor de que haya PASO”, aseguró en el Congreso y a través de sus redes sociales.

Iriart también hizo público un mensaje “para los compañeros que argumentan que quedan heridos y que después no acompañan. A ellos les digo que este Congreso debe ser garante no solo de que haya PASO, sino que haya igualdad de condiciones y que haya reglas claras porque las listas cortas no sirven”.

“Creo además que la forma de cuidar a Cristina y es sumarle para arriba. Sería un traidor el que crea que cuidando su quintita o su municipio, y cerrando una lista única, tendrá la solución. Porque tienen que saber que esta vez vendrán por todos”, sostuvo. “No pueden usar la música de nuestra marcha para callar al pueblo”, concluyó.