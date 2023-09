Mar del Plata fue sede del primer congreso nacional contra la Violencia Laboral

Por este motivo, Patricia Sáenz, Directora Nacional de Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Empleo Trabajo y Seguridad Social de Nación, señaló: "Venimos desde hace muchos años, a partir de la creación en 2007 de la oficina de violencia laboral. Empezamos atendiendo a personas que eran víctimas de violencia. Fue ahí, junto a sindicatos que comenzamos a trabajar colectivamente en defensa de los trabajadores y trabajadoras víctimas de violencia laboral".

Al ser consultada por los principales temas tratados durante el Congreso, Sáenz señaló: "Lo primero es el amor y compromiso de las organizaciones en defensa del trabajo; la necesidad de crear más lugares de atención y de protección a los trabajadores y avanzar en protocolos inclusivos y de trámite rápido e incorporar los riesgos psicosociales, en las nuevas legislaciones".

Por otra parte, Mariana Velez, Secretaria de Mujer, Género y Diversidad de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires señaló: "Estamos trabajando, además de los protocolos y concientización, por una ley de violencia. Hay proyectos, pero no han sido aprobados. Ese es nuestro objetivo. Que haya una ley que contemple la violencia laboral y a través de esa, se puedan crear ambientes saludables de trabajo para todos y todas".

Quien también tomó la palabra fue Elina Temporetti, Organización del Congreso y Presidenta de la comisión de COIT: "Este congreso fue un desafío muy grande por la cantidad de sindicatos, se trabajó durante varios meses. Luchamos por la necesidad de un ambiente libre de violencia, una sociedad más sana e igualitaria".

Además, Gladys Benítez, de la Secretaría de la Mujer de la Asociación del Personal Legislativo indicó también: "Esto va a trascender. Es un trabajo colectivo que se hace a través de todos los gremios, por eso va a trascender, porque estamos involucrados, tenemos responsabilidad, y sabemos que el compromiso de los sindicatos es fundamental para terminar con la violencia laboral".

En la misma línea, Natalia Salvo, abogada laboralista expresó: "Los que padecen violencia, no es que no saben, no lo advierten. Siempre se vio como un problema psicológico del laburante, que no se la banca, que no tiene resiliencia. En realidad es un problema social, que serán en el ambiente del trabajo, las condiciones laborales que terminan perturbando la salud psicofísica de los trabajadores que es un derecho humano fundamental. Sobre todo hoy en día, que se habla tanto de salud mental. Antes lo único que importaba era lo físico, se fue incorporando a través de otros organismos internacionales la dimensión psicológica, la dimensión espiritual, la diversión moral, que también es parte de la salud de los laburantes", indicó.

Para finalizar, Claudia Rodríguez, abogada asesora de APL, quien además estuvo a cargo de uno de los talleres de sensibilización sobre situaciones naturalizadas de violencia laboral, hizo uso de la palabra: "A veces no nos damos cuenta sobre ciertas situaciones que son violentas. Para trabajar, utilizamos clips de películas cómicas, en donde se muestran situaciones muy violentas hacia los trabajadores, en donde los participantes pudieron reconocer diferentes situaciones que viven a diario en el mundo laboral".