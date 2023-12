Mar del Plata promocionó la temporada de verano en Mendoza y Córdoba

CLIMA Sigue el alerta por tormentas pero "no va a ser tan grave lo que viene"

Al respecto, Martin expresó que “Mar del Plata los espera todo el año, no solo en el verano, pero en relación a la entrante temporada queremos contarles que proyectamos una amplia cantidad de actividades no solo de playa sino de gastronomía, eventos deportivos, teatro, entretenimiento, diversión, fiestas electrónicas y los famosos after en las playas”.

Además, enfatizó que “es un destino para el disfrute de todos”. Dentro de las propuestas que se difunden en esta estación estival, se encuentran recitales, cartelera teatral, y sin dudas los festejos de los 150 años de la ciudad.

Estos encuentros, encabezados por las autoridades del ente de turismo, Bernardo Martín y Valeria Méndez son una acción más que se suma al calendario anual de promoción turística que lleva adelante Mar del Plata, apuntada a atraer a visitantes con la amplia oferta de la venidera temporada.