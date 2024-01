Mar del Plata y una noche con múltiples propuestas en el sábado más convocante del verano

Históricamente el tercer fin de semana de enero es de los más convocantes en Mar del Plata y este 2024 no es la excepción . Hay una gran cantidad de eventos para todos los gustos y bolsillos, por lo que se esperan movilizaciones de personas a gran escala en distintos puntos de la ciudad.

Las opciones son muchas. En lo que respecta a la música, un hito importante es el regreso de un recital al estadio José María Minella con la presentación de Tan Biónica. Pero claro que no es lo único, no tan lejos, en los Silos del puerto, se presenta Don Osvaldo, la banda de Patricio Fontanet, ex líder de Callejeros. También se presentará Turf en Imperial Beach House.

Las fiestas electrónicas son sinónimo de gran movilización de personas en la zona sur de la ciudad. Para esta noche se presentarán los reconocidos DJs Gordo (EEUU), Wade (España), Mahmut Orhan y Jay De Lysn. También estará el británico Fatboy Slim en otro parador. En cuanto al sonido urbano, la ciudad recibirá a Khea y Callejero Fino en Helena y a Rusherking en Sonora Park.

Embed #HOY | ¡@tanbionica llega a Mar del Plata con "La última noche mágica"!

Un esperado reencuentro entre su música y sus fans para volver a vivir esas canciones que llegaron a cambiar la música latinoamericana.

¡Imperdible!

21:00 hs.

Estadio Mundialista pic.twitter.com/wcqjw0mrBA — Turismo Mar del Plata (@mardelplata) January 20, 2024

Como ya es tradición, estarán los afters que se desarrollan diariamente. Hoy en particular habrá uno con artistas como Emmanuel Horvilleur, Zoe Gotusso, Koino Yokan y Pabels. Sin embargo, todas las jornadas hay djs que acompañan el atardecer marplatense con su música. Además, los boliches abrirán con gran expectativa.

Por otra parte, el Festival de las Artes se desarrollará en el Museo MAR en el marco de los festejos por los 10 años.

Más allá de los eventos musicales, el teatro, que viene teniendo una gran temporada en Mar del Plata, tendrá este fin de semana variadas propuestas.

Asimismo, los corredores gastronómicos como Olavarría, Alem, Córdoba, Constitución diariamente se llenan y los fines de semana “explotan”.