"Maravillosa": el video viral de Mar del Plata que despertó el amor de miles de internautas

"Qué privilegio salir de casa derechito hacia esta vista maravillosa. ¡¡Lo que te amo, Mar del Plata!!", expresó en las redes sociales, en un posteo viral que alcanzó más de 10 mil interacciones.

El internauta mendocino Ezequiel Crowley hizo un posteo similar en el verano pasado y también desató un efecto similar.

Rápidamente un aluvión de usuarios se sumaron para darle la razón, aunque hubo algunos detractores que eligieron sus lugares favoritos para ver la costa marplatense, o directamente dijeron que había otras ciudades costeras que eran de su preferencia. "El que hatea Mar del Plata no ama Argentina", defendió la usuaria @lutitravelguide.

También se sumaron a la discusión argentinos aficandos en el exterior, quienes dijeron que extrañan tanto a "La Feliz" como sus lugares de origen, en el caso que sean distintos.

El economista Walter Sosa Escudero sumó una foto de su galería desde la vista opuesta a la foto, en la loma de Colón en dirección a la zona céntrica, y agregó que "si a la tardenoche, en ese mismísimo punto te das media vuelta, te encontras con esto".

"Aún recuerdo cuando llegué por primera vez por calle Colón y vi me topé con el mar. No me olvido más la sensación de felicidad que me dio verlo", reveló @CeciVann.

Otros usuarios valoraron la elección pero indicaron que "en Mar del Plata hay muchísimos lugares, además de la Bristol o Playa Grande. Hay que descubrirla".

"Te puede gustar más o menos Mar del Plata pero ese imagen luego de la subida para llegar arriba y que aparezca el mar es inigualable. Asi hayas pasado una o mil veces", acotó otra persona.