Marplatenses desaparecidos en Málaga: "Con vientos de 50 kilómetros no sale cualquiera con esas tablas, y ellos no eran expertos"

EN MÁLAGA Encontraron en el mar la tabla de stand up paddle en la que navegaban los marplatenses desaparecidos

“Había un viento fuerte, que en Málaga no suele haber, y con ráfagas de 50 kilómetros no sale cualquiera con esas tablas, y menos ellos que no eran expertos”, dijo Santiago Soria, hermano de Emanuel, que hacía algunos meses que estaba en esas tierras con planes de paseo y trabajo. “El 20 de septiembre pegaba la vuelta”, confirmó.