Marplatenses desaparecidos en Málaga: "Seguimos confiando en el milagro de que los chicos aparezcan"

De todas maneras, no regresaron y desde ese momento se inició la búsqueda. Si bien dos días después fue hallada la tabla y la bombilla, no se supo más nada de ellos.

“A esta altura seguimos confiando en el milagro de que los chicos aparezcan”, dijo el mayor de los hermanos. “El alcalde nos recibió muy bien, se empatizó mucho con nosotros y le pedimos que más allá de su cargo se ponga en el lugar de nuestras dos familias”, contó luego.

“Nosotros no nos vamos a ir de Málaga sin el milagro o con los cuerpos, eso lo tenemos más que claro. No queremos dejar de recibir la ayuda, por eso le pedimos que intervenga y que la búsqueda no cese”, afirmó “Nachito”.

Pedimos que vuelva a reforzarse con la parte aérea con helicóptero y avión porque el noveno día es muy importante”, reclamó luego Ignacio.

“Los milagros existen y hoy nos aferramos a eso. Tenemos mucha fe. Llevamos nueve días de sufrimiento, pero nunca vamos a perder la esperanza para seguir adelante y no bajar los brazos para que sigan buscando”, destacó. “Llegamos a la embajada, al alcalde, toda la ciudad de Málaga nos sigue y en nuestra ciudad ya se hicieron dos juntadas con mucha gente”, afirmó Soria.

FOTO: La Opinión de Málaga.