Martín Echevarría: el periodista y podcaster marplatense que llegó a History Channel y al Festival Sitges

“Ese día flashé” fue lo primero que exclamó el actualmente reconocido periodista y podcaster, ya con 47 años y en diálogo con Ahora Mar del Plata al relatar su primer acercamiento al género que lo transformó en un cinéfilo como él define: “fuerte”.

El orgullosamente marplatense vive un 2023 espectacular: su podcast Martes de Misterio participará de los Latin Podcast Awards, además de presentarlo como una posible serie en el reconocido Festival Sitges, conducirá cinco episodios de una serie que se emitirá en History Channel y es el conductor de un magazine radial de lunes a viernes que se emite por unas de las radios mas importantes de país.

Pero: ¿quién es Martín Echevarría? El hombre que logró unir el terror con lo radial. El profesional que no le tuvo miedo a ingresar un nuevo género que supuestamente desterraría a la radio: los podcasts. Una de las voces de Maldita Radio. Echevarría es eso, pero también un joven que siempre tuvo como objetivo asustar, como lo hacían las películas. En estas líneas tal vez se descubra una parte del misterio de la voz del terror marplatense que llegó al mundo.

EL NIÑO QUE AMABA EL TERROR

Ahora Mar del Plata: ¿Quién es Martín Echevarría?

Martín Echevarría: Nací en la Clínica Modelo en el año 76, hoy tengo 47 años. Siempre viví en Mar del Plata y agradezco no tenerme que haber ido a vivir a otro lugar. Desde los 15 años estoy de alguna forma en algún estudio de radio, siempre tuve el amigo o el familiar que te da el dinero para que le promociones la rotisería, la pizzería o algún local y con eso bancábamos el espacio.

Siempre fui un gran consumidor de cine de terror. Mi primera película la vi en séptimo grado en un cumpleaños de tarde de un compañero llamado Juan Carlos, su padre era vidriero. En ese momento lo más experimental que podíamos llegar a hacer era ver una peli de terror, ya que estaba el boom de los video clubs y alquilaron: Pesadilla en la Calle del Infierno 3, el clásico de Freddy Krueger, ese día flashé.

Empecé a alquilar una y otra película. Leía sobre el tema cada vez más, me informaba y si había alguna fiesta de disfraces mi temática siempre era el terror.

Cada vez que miraba una película de ese género me quedaba pensando lo grosa que era la persona que llegaba a producir algo para que la gente se asuste. De hecho, los mayores retos que me llevaba de mis viejos eran por asustar a mis hermanas. Mi familia me acompañó siempre, cuando conocí a Daniela, increíblemente por la radio (mi compañera de hace ya 20 años), venía al cine conmigo. Luego lo hizo mi hija mayor y ahora voy con la más chica. Con ellas dos hasta me di el gusto de hacer radio.

EL JOVEN APASIONADO POR LA RADIO Y LA LLEGADA DE MALDITA RADIO

A MDP: ¿Y el periodismo?

M E: Ingresé en el Industrial para estudiar electrónica, ese año empecé a profundizarme con la radio y me di cuenta que no quería eso y me cambié a un bachiller. Mis viejos se querían morir, me quedaban dos años para recibirme de técnico. Cuando terminé el secundario en el año 1995 abrió DeporTea en Mar del Plata. Lo que para mí era una incertidumbre de dónde iba a poder seguir se resolvió en la escuela de Juan Carlos Morales. Hice los cuatro años y fuimos la primera camada de egresados de periodismo deportivo. Allí descubrí lo tenso que es hacer televisión, lo mágico que es hacer radio (aunque ya tenía el ejercicio) y lo maravilloso que es escribir.

En paralelo al estudio terciario escuchaba de una forma muy particular a Mario Pergolini. Él fue mi crianza de radio, pero su programa no se transmitía en Mar del Plata, entonces unos primos de Buenos Aires me mandaban casetes grabados para poder escucharlo, me volvía loco.

Casualmente en nuestro último año de estudio, Rock And Pop comienza a abrir sus puertas en diferentes puntos del país y uno fue nuestra ciudad. Me acuerdo que de cara dura llevé un demo y como necesitaban gente para llenar espacios locales empecé como columnista deportivo en el primer Perros de la Calle, les gustó y me invitaron a que co-conduzca.

Estaba fascinado: había logrado trabajar en la radio que escuché toda la vida. Tuve la posibilidad de ser movilero de Mario durante cuatro temporadas, también laburé con Lalo Mir.

A los dos años surge la idea de realizar Maldita Radio y sin saber cuánto iba a durar terminó siendo un ciclo de 20 años. Rock and Pop fue una escuela maravillosa.

A MDP: ¿Cómo logras combinar tus dos pasiones?

M E: La combinación surgió con Martes de Misterio en Maldita Radio pero recién después de la temporada número 15. Llegamos a radio Metro y les dije a mis compañeros: "podríamos entrevistar a personas y que nos cuenten anécdotas". Recuerdo que un gran compañero de radio y gran periodista, Agustín Marangoni, me comentó que tenía un amigo con una historia sobre una casa embrujada. Lo llamamos y probamos. Cuando lo terminamos de entrevistar dije: “si tenés alguna experiencia rara para contar comunícate” y ahí empezó. El nombre surgió simplemente porque era los martes y la sección duraba 15 minutos, pero nos empezó a pasar que mucha gente solo escuchaba los martes por esta sección.

Al tener tanta solicitud del público se nos ocurrió hacer Martes de Misterio por la noche. Iba con el operador Diego Lizarazu que le encantaba: ahí se empezó a gestar el monstruo.

DE LA RADIO AL STREAMING

A MDP: ¿Y el podcast?

M E: En el 2014 estaba en la oficina de radio Metro y escuché en el aire de un programa que un columnista mencionaba el mundo de los Podcast: “algo que puede llegar a destruir la radio”. Empecé a investigar, lo olvidé por un tiempo, pero me pasaba que la palabra aparecía cada vez más seguida y pensé en probar. Ingresé al mundo de Spotify y cada martes empecé a subir alguna entrevista que habíamos grabado en la radio de Martes de Misterio.

A los tres meses nos empezaron a escribir de otras partes de Argentina, luego de México y Colombia. Veíamos que las reproducciones subían. Después llegó a Estados Unidos, allí ya consagradas las redes sociales nos pudimos apoyar y expandirnos más. En paralelo, año 2019, realizaba la última temporada de Maldita Radio. Llegó la pandemia y esto a nosotros nos favoreció un montón.

Para mí esto es mágico, logré lo que tanto quería el Martín adolescente: estoy asustando a la gente.

EL MARPLATENSE QUE LLEGÓ A HISTORY CHANNEL Y AL FESTIVAL SITGES

A MDP: Y el presente ¿con qué te encuentra?

M E: Se junto todo en el 2023: vamos a participar en los Latin Podcast Awards el 14 de octubre en tres ternas. Además, ganamos el concurso popularidad.

El segundo regalo es que el productor que escuchaba Martes de Misterio, Jorge Luis Sucksdorf, que es un investigador y realizador de productos que están vinculados con el misterio y trabaja para History Channell, me llamó para sumarme a una serie que se llama Inexplicable y voy a participar en cinco capítulos, además de que van a tratar dos casos que son originarios de nuestro Podcast.

El tercer regalo vino de la mano del realizador y guionista marplatense Sebastián Hansen y la escritora Julieta Paola Carrizo donde nos presentaremos en el Festival Stiges para tener la posibilidad de mostrarles el proyecto de una serie sobre Martes de Misterio a quienes hoy dominan la industria del streaming.