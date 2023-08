Más de dos meses sin saber dónde está Clemente: "Es un duelo eterno"

Claudia, su hija, publicó una sentida carta en las redes sociales para expresar su dolor ante la falta de novedades sobre el paradero de su padre. "Cuando una persona desaparece no tenes el tiempo suficiente para poder asimilarlo. Te enfocas en poder encontrarlo, llenar un expediente, visitar la fiscalía/sede policial, pegar panfletos, consultar a transeúntes, publicar y publicar innumerables veces su rostro, porque no podes creer que alguien pueda desaparecer así de la nada", publicó.

"Tener a un desaparecido en tu entorno implica desvelarte por horas, días, meses, años... es no encontrarle respuestas a la incertidumbre. Es abrazar a la soledad, es orar mucho por quien no sabes por largo rato. Es sentirte en una pausa eterna y también un día caer en que paso mucho tiempo ya ,es un coma inducido estando despiertos. Es un duelo eterno.Es sentir la indiferencia, frustración, el enojo por el no avance, por la falta de interés, por no haber datos que permitan reanudar el caso y un sinfín de emociones más", prosigue.

"Tantas curitas en la herida empezaron a hacer efecto, el hecho de poner en palabras lo que no podía expresar hablando me ayudo a que el proceso sea menos doloroso.Creo que parte de no asumir fue porque para mí nunca desapareciste, siempre te sentí acá, presente... en tus cosas, en las fotografías, en lo que dejaste. abrazo de luz mi querido y amado papá", concluye la publicación.