Matías Moscardi, autor de Diario de limpieza: "La cosa más asquerosa del mundo puede generar una ternura infinita"

Es un registro de las tareas cotidianas asociadas a la limpieza de la casa y del cuerpo, que se va transformando gradualmente en una novela de terror doméstico cuando ingresan dos ratones en la casa, un episodio basado en hechos 100% reales.

"Habla de la bacha de la cocina, de la ducha, del bidet y del inodoro, de lavar las cosas y los cuerpos. Mientras lo escribía, tuvimos ratones en casa. Fue como una película de fantasmas. También habla de eso. Y de mis abuelos, que limpiaron hoteles y edificios toda su vida. Y de mi papá, que tuvo un Laverap. Y de mi primer trabajo, limpiando baños en la galería Sao. Y de la caca de Fermín y la ternura que me genera. Y de películas de Disney en las que todo se limpia como por arte de magia. Tiene muchas fotos e imágenes", anticipa el autor, que conversó con Ahora Mar del Plata.

Se presenta como una obra híbrida de 167 páginas, "es una novela y también un ensayo sobre el gemelo maldito e inaprensible de la higiene: la suciedad".

La presentación del libro en Mar del Plata será el jueves 19 de octubre en Santiago del Estero 2052, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita, donde dialogarán con el autor Larisa Cumin y Martín Zariello.

image.png

—Limpiamos todo, hasta lo que escribimos, decís en el libro. ¿Cuántas horas de nuestra vida creés que nos la pasamos limpiando cosas? ¿Vale la pena?

—Es una pregunta que me hago en el libro: ¿cuánto tiempo invertimos en lavar cosas? La pregunta queda abierta porque el libro, de entrada, propone la limpieza como una tarea de Sísifo –un Sísifo con cif y esponja– ese héroe de la mitología condenado a cargar una eterna roca hasta la punta de una montaña, que siempre se vuelve a caer. Esa es su condena: un reseteo constante del suplicio, un reinicio sin frenos. Sería algo así como un eterno retorno de la limpieza. Entonces la idea de tiempo que se arma ahí no es cuantificable, medible, sino que se experimenta en los términos de un acontecimiento perpetuo, sin límites definidos.

—Citás infinidad de canciones, películas y libros que hablan sobre limpiar o estar sucio. ¿Cuál es tu top 3?

—Mientras escribía el diario me venían a mí recuerdos de todo tipo asociados con la limpieza. Después sistematicé un poco ese impulso y me puse a investigar. El libro de Olli Lagerspetz, Filosofía de la suciedad, fue un hallazgo. Me pareció buenísimo porque repasada una buena parte de la tradición del pensamiento occidental haciendo foco en el tema de la suciedad y en los escollos que aparecen cuando intentamos definir exactamente de qué se trata, los problemas que le genera a la racionalidad y los sistemas jerárquicos que se arman a partir de esa noción limítrofe y ordenadora. Con respecto a las películas, si bien me cuesta mucho elegir una entre todas las que menciono, diría que me quedo con La espada en la piedra, una película de Disney de la década del 60 que cuenta la vida del Rey Arturo antes de transformarse en rey. Me quedó grabada, cuando era chico, la escena en la que Merlín limpia la cocina de un castillo utilizando magia, eso de ver los objetos volando y limpiándose por sí mismos. En el libro digo que Disney capta algo muy fino que está en nuestras fantasías: desear que las cosas se ordenen solas, que haya un automatismo de la limpieza. De las canciones, también hay muchas muy buenas. Quizás me quedo con “If Dirt Were Dollars”, Si la suciedad fueran dólares, de Don Hanley, solo porque el título es genial.

—El libro da un giro sorprendente cuando te enterás que hay ratones en tu casa y se despliegan otro tipo de inconvenientes. ¿Lo ves como una metáfora de que aunque todo esté limpio y brillante puede aparecer alguien a ensuciarlo todo sin siquiera saber quién fue o cuándo lo hizo?

—Los ratones son fantasmas. Hay algo que el libro empieza a armar, como un clima de película de terror, un poco en clave de comedia y otro poco en serio. Me cuesta pensar los ratones como una metáfora de algo porque la experiencia que narra el diario es real, esos ratones existieron. Y a la vez hay una pulsión exterminadora de plagas muy fuerte que forma parte de la “limpieza”. Limpiar es también matar –gérmenes, bichos–. A los asesinos a sueldo les dicen, en inglés, cleaners. Sucede eso: que la limpieza, en el libro, tiene distintos matices. No se trata solo de limpiar objetos. También es asesinar, lidiar con el cuerpo, con las cosas y con el tiempo.

—Algunos de los mejores hallazgos del libro te los dio tu hijo, Fermín. Cuando se moja las manos dice que está "sucio de agua" o te hace dar cuenta que en casi todas las películas de Disney, las personas (o a veces los animales), se la pasan limpiando. ¿Volviste a tu niñez para contar tus propios recuerdos?

—El Diario de limpieza tiene una sección que se repite llamada “Memorias de limpieza”. Ahí aparece algo en clave autobiográfica. La pregunta fue cómo contar la propia vida pensando en “escenas de limpieza”. En mi caso, mis abuelos limpiaban en hoteles y edificios, mi papá tenía un lavadero, mi primer trabajo fue limpiando la galería Sao. Entonces, algo que en principio se me presentó como arbitrario –escribir alrededor de la limpieza– se terminó revelando, a la larga, como una elección motivada, que calaba bastante hondo en mi biografía. A la vez, también hay escenas de crianza en las que la cosa más asquerosa del mundo puede generar una ternura infinita.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwdtMl5utL1%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO6VulQzqPDJUIRTPkUMgRerZC1xfyLIs523ZAgm7LzdQPaiKrQAyaWxgnrXXrZAoUzppzreV2tzJDtYMUZB7rEYPTuB8P1cFdvCUMBSkbxVwXusDoGflRRgFaxFnUyTiTTK4ZAUxq8ghoIY3LMoOx4qoFJNncujssUjOSOppqytYZCCVWrqDmy0WbQ5gZDZD View this post on Instagram A post shared by Bosque Energético Editora (@bosque.energetico)

—¿Contaste cosas muy asquerosas para decir, al final, que nada es del todo asqueroso?

—Hay cosas que me dan mucho asco. ¡Los sapos, por ejemplo! Pero por otro lado hay cosas que no me dan asco. Las cosas relacionadas al cuerpo no me dan asco. En todo caso lo asqueroso –es un poco la hipótesis que aparece en un momento del libro– es un interdicto que permite separar al Yo del Otro. Lo abyecto es casi un movimiento defensivo de la subjetividad. Digo: la limpieza es separatista, individualista. La mugre todo lo une.

—¿Por qué decidiste dejar afuera del libro a la pandemia de coronavirus que fue una época donde la higiene estuvo sobrerepresentada?

—Porque no lo escribí durante la pandemia. Cuando escribí el diario, la pandemia ya había terminado. Y me pareció que tenía demasiado impacto en el rumbo del libro. Porque no quería que quedara anclado a un momento tan particular sino que tuviera encuadre más general.

—Hay una exploración interesante en el tono del libro que es como si vos estuvieras leyéndolo con un celular o una computadora en la mano para mostrar fotos o búsquedas de Google. O resaltados de los libros que leíste. ¿Esto es propio de este tipo de diarios y de la impronta de la editorial o una curiosidad de "Diario de limpieza"?

—La idea del Diario de limpieza fue pensar un tipo de diario 2.0, diario expandido en donde entren fotos del celular, audios de WhatsApp, mensajes, fotogramas de películas y otros elementos cotidianos que iban apareciendo como registro y armaban su propio archivo. De hecho la idea del diario íntimo queda desfondada, desplazada de alguna manera por una idea de “diario público”, con todo lo que ahí resuena de “baño público”. Entonces el registro no podía ser solo escrito, porque esa cotidianeidad que se armaba era más bien heterogénea, remitía a otros soportes, desbordaba el papel. Me pareció importante, por eso, que entraran las imágenes. Como si el diario se escribiera ya no en un soporte individual como el papel o un archivo de Word, sino también en la misma interacción, en el intercambio de fotos, de audios, de mensajes.

—¿De qué manera trató la mitología griega a la higiene y qué otros mitos investigaste, aunque no los hayas escrito?

—La palabra “higiene” viene de una diosa griega de nombre Higeao Higía. Es la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad. Su padre fue el famoso Esculapio, dios de la medicina. En una pintura de 1615, de Peter Paul Rubens, un pintor barroco de la escuela flamenca, se representa como una mujer con una serpiente enroscada en la mano a la que le da de beber. Es bastante imponente e impresionante esa imagen. En el libro, cuando aparece, es como un momento de refrenamiento: si esto es la limpieza, si así luce su diosa, entonces no es moco de pavo, jaja.

—¿También es un libro sobre la crisis de los 40 años?

—Totalmente. El libro comienza, de hecho, con dos epígrafes que arman un sistema. Uno es de Idea Vilariño: “Si te murieras tú/ y se murieran ellos/ y me muriera yo/ y el perro/ qué limpieza”. Acá la limpieza es, radicalmente, la muerte. La muerte es la que viene a limpiar de manera definitiva. El otro epígrafe es de Fernanda Laguna y dice así: “Es el tiempo que todo lo ensucia”. En un momento, me pregunto si cumplir años no representa el avance irrefre­nable de la suciedad, de la decrepitud. Si la muerte es la limpieza, todo cumpleaños debería celebrar la vida como una mancha. También está esa frase que suele decirse como un suspiro:¡Cómo pasa el tiempo! Y ahí está: el tiempo pasa, igual que un trapo.