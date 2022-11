"Me dio vergüenza", la carta de una vecina por el estado del paseo costero

"Me dio vergüenza". Así resumió una vecina de Mar del Plata el estado del paseo costero, en la previa de una nueva temporada de verano.

"A quien corresponda: como todo residente de Mar del Plata camino por nuestra maravillosa costa, la que está en este momento al tope de contingentes de niños y jubilados que vienen a deleitarse del paisaje. Lamentablemente, como contribuyente que paga sus impuestos me sentí tan decepcionada el domingo pasado cuando haciendo mi caminata me encuentro con que el Paseo Adolfo Dávila -bellísimo lugar donde se puede apreciar toda la costa- está en tan deplorable estado, veredas levantadas, en algunos casos con cemento tapadas, falta de baldosas, lo que como dije anteriormente hay jubilados de avanzada edad caminando con bastones (...)", comenzó su descargo.

La mujer, que también se encargó de registrar en fotos estas cuestiones, admitió que no quiere "ni pensar", lo que sería la caída de una persona en esas veredas defectuosas.

veredas.jpg

veredas 2.jpg

veredas 3.jpg

"Lo peor de todo es que en las matas de plantas que hay en la vereda del 'acantilado' por llamarlo de alguna manera, donde se ven plantas y rayitos de sol florecidos hay cuevas donde duerme gente con los colchones a la vista y la mugre que dejan es realmente un asco", agregó.

En uno de los tramos salientes de su carta, sostuvo que le dio "vergüenza" ver la postal típica de la ciudad de esta manera. "Realmente me dio vergüenza ver toda la gente paseando por ahí y teniendo que esquivar la mugre, escombros y con el peligro de que esos colchones con el viento que hay en ese lugar se le caigan a alguien encima", enfatizó.

"Señores, Mar del Plata vive del turismo, no lo echen. No se a quien le corresponde solucionar esto, si al municipio , a turismo u otra entidad pero por favor arreglen como se debe, para eso pagamos los impuestos. Mar del Plata tiene que relucir no solo cuando se acercan las elecciones sino todo el año", finalizó.

veredas 5.jpg

veredas 6.jpg

El reclamo que hizo Guillermo Montenegro al Gobierno provincial

Cabe resaltar que, días atrás, Guillermo Montenegro hizo un reclamo al Gobierno provincial y nacional por el estado de la costa donde acusó "discriminación".

En el marco de una reunión con trabajadores de la construcción, el intendente apuntó otra vez contra Provincia y Nación por la falta de fondos para avanzar en la obra pública.

“Trabajamos pensando en qué es lo mejor para la ciudad y para el sector de la construcción. Pero en relación con la obra pública desde la Nación y desde la Provincia, vemos todo lo contrario: la obra de Marcos Sastre se frenó, la circunvalación anunciada no arrancó y los trabajos de la Rambla presupuestados para este año no se iniciaron, dejando en absoluto abandono un espacio tan importante e histórico para los marplatenses y para las personas que nos visitan”, cuestionó.

Y remarcó: “Tenemos un problema, y es la ausencia de obra pública porque somos discriminados constantemente por el Gobierno Nacional y Provincial. Mar del Plata no puede seguir siendo discriminada por la obra pública; los índices de inversión en otras ciudades más chicas son superiores a los de la nuestra”.