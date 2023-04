"Me quedé sin frenos", se excusó el conductor del micro que trasladaba hinchas de Aldosivi y chocó un automóvil

PRIMERA C

"Me quedé sin frenos", advirtió el hombre que quedó procesado por el artículo 94 bis del Código Penal que pena la conducción "imprudente, negligente o antirreglamentaria" con una reclusión de 1 a 3 años de detención y una inhabilitación de 2 a 4 años para volver a conducir.

En un informe especial del noticiero de Canal 8 mostraron el estado del micro siniestrado, que trasladaron a la comisaría quinta, y señalaron que se trata de unidad que no tenía VTV y que no contaba con asientos, entre otras irregularidades. "Era un micro que no funcionaba como tal", señaló el director de Tránsito municipal, Héctor Ragnoli, quien indicó que se realizaron las gestiones pertinentes para que se establezca una "suspensión momentánea de la licencia" en lo que dure la investigación.

El funcionario municipal anticipó que pedirán "los datos de quien contrató el micro para establecer a todos los que hayan tenido una participación solidaria en el hecho".

Jimena, una de las víctimas del choque, remarcó que "las pericias van a comprobar si lo que dijo el chofer fue cierto y si se quedó sin frenos, fue todo una locura y una gran irresponsabilidad pero le dejamos ese beneficio de la duda a lo que dijo". En la caravana se vio pasar, por ejemplo, a un camión con una decena de gente saltando y muchísimas motos donde los conductores y acompañantes no llevaban cascos, realizando maniobras imprudentes.

Se espera que los resultados de las pericias estén durante este lunes o la mañana del martes y aclaren las circunstancias de la colisión.