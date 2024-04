Memorias de Mar del Plata: el Puerto hace 40 años en la mirada de un finlandés

El reportero gráfico finlandés Juha Tamminen , dueño de un archivo de imágenes tan amplio como conmovedor, le realizó un homenaje a Mar del Plata en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

El finlandés, cuya biografía reza “Taking photos of football and life since 1980 - Fotografiando fútbol y la vida desde 1980 - Instagram: retrofootballtamminen”, posteó cuatro imágenes con mucha historia.

El Puerto de Mar del Plata, un orgullo para los marplatenses y un lugar emblemático de la ciudad que sigue celebrando sus primeros 150 años de vida, también es una fuente inagotable de recuerdos para visitantes internacionales y argentinos que llegan de paseo a la capital nacional del turismo.