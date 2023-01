Messi le envió una camiseta autografiada a Mirtha Legrand y decidió subastarla a beneficio del Materno Infantil

"Hablé con la mamá de Messi, me llamó para decirme que me admiraba mucho", declaró Mirtha en Socios del Espectáculo. "Creí que me tomaban el pelo", reconoció la Chiqui.

En plena organización de la tradicional gala solidaria, la conductora dijo que se le ocurrió pedir una camiseta para subastar. Y el deseo fue cumplido.

El regalo que Messi le hizo a Mirtha Legrand- Minuto Argentina

"Llegó la camiseta autografiada", confirmó la diva, quien recalcó que de ninguna manera puede quedarse con la prenda . "Va a ser rematada, es todo para el hospital", destacó.

Mirtha anticipó de esta manera la actividad de este lunes para recaudar fondos a beneficio del Materno Infantil que se realizará en el Salón Real del Hotel Costa Galana.

Los detalles de la subasta de la camiseta de Messi

Según supo Ahora Mar del Plata, habrá dos subastas durante la noche y solo podrán ofertan quienes estén en el salón y hayan colaborado con las entradas que se ofrecieron entre 30 mil y 50 mil pesos. "No se podrán ofertar desde otro lado que no sea del salón", aclararon desde la organización.

Aquellos que aspiren a conseguir la camiseta podrán ofertar desde una base que se fijó en 500 mil pesos. Es una excelente ocasión para adquirir la camiseta del "10" porque actualmente está agotada en todo el país y Adidas no ofreció novedades por la nueva camiseta con las tres estrellas, tras la hazaña mundialista en Qatar.

También habrá otra subasta de un sombrero de la colección personal de Abel Pintos, que firmó en su última presentación en el teatro Tronador y le regaló a Legrand, que disfrutó de su concierto desde el palco junto a Claudia Álvarez Argüelles.

Mirtha Legrand ya confirmó su presencia en la gala

"Contaremos con el apoyo y compromiso de la Madrina Honoraria de la Fundación, Señora Mirtha Legrand de Tinayre, quien, generosa y desinteresadamente, nos acompaña desde hace años en esta gran causa solidaria", confirmaron en la organización.

image.png

La totalidad de los fondos recaudados en la cena serán destinados para ayudar a concretar el proyecto de construcción de la residencia de madres y el área de terapia ocupacional y kinesiología del Materno. La iniciativa consiste en reformas internas por 150 metros cuadrados, la ampliación de 142 metros cuadrados y la construcción de una terraza exterior de 37 metros cuadrados.

"La obra contempla, no sólo la parte edilicia, sino su adecuado equipamiento, cumpliendo con altos estándares de sanidad y principalmente considerando las necesidades y características humanas que ese espacio requiere", destacaron en la fundación.

En la entidad se mostraron "felices" de seguir planteando objetivos "cada vez más grandes en dimensiones e inversión". "Este proyecto es de vital importancia para la atención y cuidado de las mamás y niños de la ciudad y de los 16 Municipios a los que el hospital brinda cobertura", remarcaron.

Por informes y venta de entradas de la gala de Fundami

Sede Fundami: 0223 – 491-5813

WhatsApp: 223 4 380921

Correo: glazo@fundami.com.ar