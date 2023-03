Montenegro asegura que aún no piensa en la reelección e insiste que Mar del Plata "es discriminada"

En la apertura del ciclo de entrevistas “Hablemos Claro” de Canal 8 , el intendente Guillermo Montenegro evitó dar precisiones sobre si será candidato o no en las elecciones generales de este año y si buscará renovar su mandato al frente del municipio de General Pueyrredon.

Usurpación Montenegro sobre la toma en Las Heras: "No hay reclamo que justifique un delito"

“No tengo ni tiempo de pensarlo. No es el momento. Ningún vecino me pregunta por eso” , dijo y advirtió que pensar en cargos a esta altura de la gestión sería “una falta de respeto”. “Pero sí tengo claro que por Mar del Plata, todo”, manifestó.

En este nuevo espacio, por el que pasarán destacadas figuras y personalidades en próximas ediciones, el jefe comunal hizo un repaso de sus más de tres años de gestión al frente de la comuna y rescató logros, así como también reconoció que recibe mensajes con variedad de reclamos.

“Llegamos al gobierno con una ciudad sin brillo, dormida y estancada. Ibas a la municipalidad y había desorden en las cuentas más un Estado complicado, que no ayudaba. Que te alejaba. Tomamos decisiones que significan hacerse cargo”, detalló.

Ubicó al desempleo como el principal problema que enfrentó a poco de asumir y en particular con la pandemia, cuando se llegó a 26,8% en el segundo trimestre de 2020. “Generar protocolos, apertura y mantener la ciudad en movimiento tenía que ver con la necesidad”, explicó sobre una política en la que reconoció el acompañamiento de los vecinos bajo la consigna de “cuidarnos, pero también cuidar el laburo”.

“Hubo un momento de quiebre con Nación y Provincia con nuestra decisión de abrir y la necesidad de los marplatenses”, recordó de aquellos días de coronavirus en gran escala, protocolos más que exigentes y decisiones locales que resistían restricciones de niveles superiores.

Citó la apuesta por los decks y la respuesta que logró la gastronomía en el proceso de recuperación de su dinámica. “Hicimos mucho por el empleo y hoy Mar del Plata es un polo gastronómico”, insistió. También habló del impacto que tuvo el sector industrial y el rol del Estado para que se genere más demanda de mano de obra. “No generamos empleo, lo hace el privado, pero buscamos acompañarlo para que lo genere”, aclaró.

Admitió como principal debe en su gestión algunas cuestiones que hacen al espacio público. Citó problemas de pavimentación, en particular baches en las calles. Para resolverlo, dijo, necesita más recursos. “Apostamos a austeridad, orden en las cuentas y transparentes, me bajo el sueldo y no dejo una capa geológica de empleados”, dijo de su receta para disponer de mayores recursos para mejoras.

En cuanto a los enfrentamientos con la oposición, en particular en los niveles de gobierno de provincia y Nación, remarcó que existe “discriminación” y que no la toma como algo personal sino “contra los marplatenses”.

“Veo entrega de 200 ambulancias en municipios y ninguna en Mar del Plata. Por el calor entregan ventiladores y acá no hay, pero sí para General Alvarado y Mar Chiquita”, dijo sobre dos distritos linderos gobernados por Frente de Todos.

En cambio destacó áreas en las que sí trabaja bien con la Provincia y citó el caso de Seguridad, donde se compraron e incorporaron patrulleros, se habilitó una escuela de seguridad para el grupo UTOI y se implementó tecnología como el anillo digital y la identificación de rostros”.