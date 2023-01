Montenegro habló de suspender las licencias a taxistas que bloqueen la ciudad

En medio del conflicto de los trabajadores del volante de Mar del Plata con las aplicaciones como Uber y Cabify , el intendente Guillermo Montenegro aseguró en conferencia de prensa que “este grupo de personas les comunicó a los turistas que no vengan. Son prácticas mafiosas de apriete y extorsión . Bloquean la ciudad y tomamos la decisión de llevar adelante las denuncias con las herramientas que tenemos a mano, porque cometen delitos. Lo vamos a hacer y prestaremos atención a quiénes son estas personas . No son todos. Muchos quieren trabajar y no lo hacen con miedo. Habrá multas y suspensiones de las licencias”.

“El año pasado recibimos 9 millones de personas gracias a un trabajo constante y de mucho esfuerzo de todos los marplatenses para tener los mejores números en muchos años. Este enero es uno de los mejores”, refirió el intendente.

“Y en el medio de esta situación hay un sector que entienden que los métodos mafiosos y de apriete son los que valen y toman la decisión de dejar de rehén a un gobierno, bloquean una ciudad”, agregó.

“En Argentina estas situaciones tienen que terminar, la de los aprietes, la de los que no están de acuerdo con una decisión toman de rehén a la sociedad. Es inentendible e irracional, no tiene que ver con el paro, tiene que ver con el método”, lanzó el intendente en el COM, acompañado por concejales oficialistas.

“Esto no tiene que ver con un gobierno, pero entiendo que la política metió la cola. Tiene que ver con los marplatenses y la ciudad y el esfuerzo. Bloquear la ciudad este fin de semana de enero es algo que no podemos permitir”, dijo luego.

“Esto afecta a los que vienen y a los que los esperan, que tienen comercios. Voy a estar enfrente porque es mi obligación. Siempre escuché a todos los sectores, pero esta no es la forma”, remarcó.

Consultado por la posibilidad de que las aplicaciones le aporten económicamente a su campaña, Montenegro aclaró que “tengo la tranquilidad de que no sé ni manejar las aplicaciones, no me junté y no tengo intereses económicos. El único interés es sobre mi ciudad”.

“Cuesta conseguir un taxi de noche y el invierno. Lo sufrimos todo el año, trabajamos para que eso mejore y no pasó, encima empeoró”, refirió además.