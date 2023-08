Montenegro sobre los saqueos: "Queremos llevar tranquilidad"

Policiales Robos y destrozos en los comercios de la feria de 194 y Alvarado: "Esto es delincuencia, no es hambre"

Luego, confirmó que "el único que tuvo algo similar a un saqueo fue el de Cerrito y García Lorca porque eran entre 20 y 30 personas que tenían los rostros cubiertos, moviéndose de un lugar a otro. Se desarticuló aunque los dueños sufrieron lesiones".

“Trabajamos toda la noche en conjunto, monitoreando distintas situaciones. Hubo una respuesta de los vecinos, que se comunicaron por WhatsApp para plantear distintas situaciones, se recibieron más de mil consultas. Agradecemos la confianza”, dijo Montenegro.

“Se tomaron 40 derivaciones policiales por avisos de los vecinos. Muchos se alejaron cuando la policía llegaba, muchas fueron monitoreadas. Hubo dos robos, además del de Cerrito y García Lorca donde hubo un intento de saqueo y agresión”, refirió el intendente ante la prensa.

montenegro com 2023 4.jpeg

“Hay un detenido por el robo en carnicería en Garay y 180. Después, otro hecho en Alvarado y 190 en una feria, donde hay otro detenido y persona policial acudió a la alarma y al aviso de los vecinos del barrio Belisario Roldán”, explicó.

“Hubo un accionar de grupos que aprovecharon esta situación para ir a robar. Esto no es gratis y vamos a insistir. Seguiremos trabajando con mucha comunicación y llevando tranquilidad”, reconoció Montenegro.

“No soy un comentarista, me hago cargo de los problemas, estuvimos toda la noche atentos. Se está trabajando en que haya la mayor cantidad de efectivos en la calle. Muchos comerciantes creían que la policía iba a estar en los cuarteles, pero no fue así. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. El que comete un delito debe ser castigado. Los marplatenses merecemos vivir tranquilos y no vamos a permitir que un grupo de delincuentes genere terror en la ciudad”, cerró.

Mirá la conferencia: