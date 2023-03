Montenegro: "Tomar tierras es delito, está muy claro y la justicia tiene que actuar rápido"

Recordó los episodios vividos el año pasado, también en tierras a la vera de la Avenida Fortunato de la Plaza, y lamentó que aquellos protagonistas del intento de usurpación no avanzaron en la opción de diálogo que abrió el municipio. “Se les ofreció formarlos en oficios y no fueron a los cursos”, dijo en Canal 8, donde fue entrevistado en el nuevo ciclo “ Hablemos claro”

“Así como no tener un auto no habilita a llevarte el auto de otro, esto es lo mismo: el que toma la decisión de ir a las 6 a laburar y juntar para comprar no puede tener mismo tratamiento que el que se mete en un terreno que no es de él”, afirmó el jefe comunal. Dijo que esto se da "en un año particular" en clara alusión a la renovación de autoridades que se dará mediante elecciones.

Recordó que pidió modificaciones en la legislación para que la necesidad de una intervención violenta no sea condición como prueba de usurpación. “En Las Heras vimos el tipo de automóviles, cómo bajaban con materiales.. eso no se organiza de un día para otro”, acusó.

Por eso remarcó que aquí en estos casos de toma de tierras “hay un grupo de personas que son delincuentes y tiene que actuar la justicia, para que dé orden a la policía para que desaloje”. “Hay que desalojar y llevar el peso de la ley a los responsables”, reclamó.