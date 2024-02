Necesita un implante coclear desde hace 2 años y no tiene respuestas de IOMA

SALUD Un niño no puede caminar porque IOMA no le entrega la prótesis hace dos años

A través de un mensajes en las redes sociales, la mujer expresó su malestar por la situación. "Basta de ser invisible, con la salud no se jode y menos con la mental. Presenté un amparo porque me cansé. En 16 años que le aporto, IOMA me dio vueltas por las pilas, los moldes y no querer pagarme los audífonos que necesitaba", posteó.

"Legales aún no responde la compra del implante. Me genera angustia, impotencia. Días de ataques de pánico y problemas de salud mental porque juegan con eso. Yo durante cinco años no supe lo que era escuchar un pajarito, un ruido de tacos de zapatos...", agregó.

"Hay casos mucho peores de abandono de persona -advirtió-. Por qué si los afiliados cumplimos con IOMA, la obra social no responde con nosotros".