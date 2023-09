Necesita una cirugía y organizó una rifa para recaudar U$ 3.500 que le cobra una clínica privada

Será la quinta operación luego de dos fijaciones de muñeca y otras dos de rodilla. Ante la falta de respuesta o ayuda de las autoridades de salud. Ha iniciado una rifa para juntar fondos para su operación.

“He mandado cartas al Presidente, gobernador, intendente, candidata a intendente y nunca ha obtenido respuesta o ayuda”, dijo Lorena Aguirre que, según explicó, vive solo con una pensión por invalidez y no le alcanza. “Con lo que gana mi marido vivimos y pagamos el alquiler de la casa”, explicó.

La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune y ataca a las articulaciones, las inflama y las destruye en forma drástica dejando a las personas inmóviles si no son tratadas. Siempre se atendió en el Hospital Regional de Mar del Plata, ya que no cuenta con obra social. Allí le otorgan medicación y la atienden, pero cada vez que tuvo que operarse lo realizó de forma privada ya que –según explica ella- “el HIGA está colapsado y dan turno para dentro 6 o 7 años”.

El año pasado su rodilla izquierda se terminó de dañar así que tiene que operarse porque ya no puede caminar. “Me encuentro imposibilitada para moverme, trabajar y asistir a mi familia”, dijo quien es madre de una chica de 17 años que la ayuda en lo cotidiano.

“Necesito una prótesis total de rodilla, pero debe ser Importada, ya que la nacional no me sirve”, explicó sobre la cirugía por afrontar. El presupuesto de la operación y prótesis suman unos U$S 3500 que le resultan imposibles de abonar con sus recursos. “Pedí en el HIGA si pudieran derivarme y operarme en otro hospital, pero no lo he logrado, por eso acudo a la prensa, para que la comunidad y algún funcionario pueda ayudarme en este proceso”, detalló.

La rifa que organiza tiene como premios una Olla Essen paellera nueva, una noche de hotel en Mar del Plata con desayuno para dos personas y varios otros por los que se puede participar con 1.000 pesos por número, sorteo que se realizará para el Día de la Madre. La compra la pueden hacer con aportes bancarios al alias LOAGUIRRE.