No es un 8M más

Los años que siguieron trajeron lucha, activismo y olas feministas. Gracias a ello, las mujeres comenzaron a votar, a participar en política, a insertarse en el mercado de trabajo; lograron que se legislen las diferentes violencias que sufren; que las tareas de cuidado y domésticas se consideren trabajo aunque no se remuneren; que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras conquistas. Claro que estos avances no fueron parejos ni replicados en todo el mundo, pero Argentina fue consecuente con sus compromisos internacionales (Convención CEDAW, 1979 y Belém do Pará 1994) y se fueron implementando políticas públicas que significaron cambios relevantes en la vida de las mujeres.

En los últimos tiempos hemos visto que, gobiernos de extrema derecha o derecha radicalizada, adoptaron medidas que significaron un retroceso en los derechos conquistados en favor de las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Hasta ahora siempre ocurría en otros países, no siempre lejanos geográficamente pero sí en el consolidado recorrido que aquí tejieron la sociedad, los activismos y la academia. Y tal vez por eso sentimos que los avances en Argentina eran inconmovibles, como si tanto progreso pudiera impedir una marcha atrás.

Sin embargo, hoy la sensación es que todos esos avances y reconocimientos, están en peligro. Las ideas expresadas en los últimos tiempos toman formas concretas y vulneran derechos consagrados. Por enumerar algunas, la descalificación de la ESI como adoctrinamiento, la reciente prohibición del lenguaje inclusivo y del uso de la perspectiva de género en la administración pública, el impulso mediante la Ley Ómnibus para que Ley Micaela (LN 27499) solo sea obligatoria en los organismos competentes, la modificación sustancial de la Ley de los 1000 días (LN 27611) que consagra derechos sexuales y reproductivos.

En este contexto, es fundamental no minimizar la amenaza que representan estas propuestas, aunque no logren prosperar.

Porque son la expresión de posiciones extremas que descalifican y tergiversan las ideas y razones de los movimientos feministas y LGBTIQ+, tildándolas de “ideología de género”.

Porque ponderan un sistema cultural, social y político basado en una igualdad legal que no es real, desconociendo la relación de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres.

Porque implican el retroceso a un modelo patriarcal rancio, cómplice y generador de violencia y discriminación hoy intolerables. Y desconoce el cambio cultural que desde hace décadas tiene lugar en nuestro país.

Lo que hasta hace poco veíamos de lejos, ahora está acá. Y convoca a la activa defensa de aquello que tanto costó conseguir.

Es que no se puede volver al punto de partida. Ni normalizar este presente de incertidumbres y violencias discursivas.

Los mecanismos institucionales también deberían activarse para impedir que se borre todo de un plumazo. Máxime cuando aquellos compromisos internacionales siguen vigentes y generan responsabilidad para el Estado Nacional.

Que este 8 de marzo no sea un 8 de marzo más depende de comprender todo lo que está en juego. Se requiere reflexión y compromiso para impedir tanto atropello.

“No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida” Simone de Beauvoir.