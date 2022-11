"No habrá aumentos del pan hasta fin de año", aseguran desde el Centro de Panaderos

Los molinos que trabajan con este programa del Gobierno nacional concentran "más del 60%" del mercado y seguirán "bajo las mismas condiciones" hasta fines de diciembre.

No obstante, Monzón dijo que no hay ninguna certeza de la continuidad del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino por el año próximo. "No sabemos a partir de enero que decisiones tomarán pero hay certidumbre hasta fin de año", agregó.

Consultado por otros valores de referencia, señaló que en la ciudad se consiguen masas finas a $3.000 pesos el kilo y la docena de facturas alrededor de los $900.

La creación de este Fondo Estabilizador formó parte de los anuncios económicos formulados por el presidente Alberto Fernández, a fin de reducir el impacto local de la fuerte suba del precio internacional del trigo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que concentran casi el 29 por ciento de las exportaciones mundiales de este cereal.