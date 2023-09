"No maltratamos a nuestros perros, están bien cuidados y les compramos alimentos"

Habló la mujer denunciada por maltrato animal

"El sábado vinieron los de Zoonosis y vieron a uno de los perros atados. Lo desaté, le expliqué que estaba atada por seguridad, no porque nos gusta. Le mostramos todo el terreno y los agujeros que hacía el perro. El lunes, en el allanamiento los perros estaban sueltos y se los llevaron a todos igual. Ninguno sufría maltrato", dijeron.

"Los vecinos denuncian que uno de los perros no tenía ni comida ni agua, pero yo le doy comida y agua. Me escracharon en todos lados. Lo tomé mal porque ahora nosotros tenemos una denuncia penal y tenemos que pagar un abogado para que nos ayude", agregaron.

"Los perros están bien cuidados y le compro alimentos. La ato porque me hace un pozo por abajo del alambrado y eso se le expliqué al de Zoonosis. Yo quiero recuperar los perros, le partieron el corazón a mi hija de 10 años, a mí me lastima eso. Quiero hacer justicia por lo que me están haciendo, no me dejan ver los perros, mi nena está destrozada. Ahora tengo que mover cielo y tierra para pagar un abogado. Lo que hicieron los vecinos es una falta de respeto. Escracharon mi casa, fue horrible", señalaron.

Los vecinos denunciaron que la pareja tenía cuatro perros (tres mestizos y un pitbull) en mal estado: sin techo, comida, ni agua. El caso llegó a la Justicia y se los quitaron de su casa.

Según contó la denunciante, al intentar hablar con los dueños de la casa se tornaron violentos. Los uniformados dieron intervención a la fiscal Romina Díaz, quien dispuso se inicien actuaciones por Infracción a la Ley 14.346. El Juzgado de Juzgado de Garantías autorizó un allanamiento y registro para el domicilio denunciado.

Los efectivos junto a personal de Zoonosis dieron cumplimiento y se hicieron presentes en la vivienda ubicada en Costa Azul y Margarita. Allí, el veterinario de zoonosis municipal verificó el estado de salud de los tres canes mestizos y un can raza pitbull, recomendó intervención y retiro del lugar.