Nuevo DNI: quiénes deberán cambiarlo

"Determínase que los Documentos Nacionales de Identidad para personas ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se emita un nuevo ejemplar", dice el artículo 2° de la normativa oficial.

Quienes acrediten haber participado de la guerra contra Gran Bretaña al renovar su DNI llevarán un nuevo diseño en homenaje a su rol en el conflicto bélico.

Además, todos los datos serán impresos en imprenta mayúscula, a excepción de las preposiciones o artículos presentes en apellidos, que, a solicitud del interesado, se transcribirán textualmente conforme surja de su partida de nacimiento.

"Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas, llevarán en el DNI el siguiente distintivo: 'EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS', 'EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS'", puntualiza la disposición.