Nuevo frente de conflicto en Postres Balcarce por demoras en aplicación de ajustes salariales

José García, secretario general del gremio en este distrito, confirmó que las dificultades se originan en la falta de predisposición de la patronar a aplicar ajustes de sueldos. “El resto de las empresas del sector de Mar del Plata y la zona han aceptado una suba de salarios en el marco de la inflación que afecta a los trabajadores. Sin embargo, Postres Balcarce no acepta la recomposición salarial”, señaló

Al respecto el gremialista agregó que “a Postres Balcarce no le importa que a sus empleados no les alcance el dinero, están ajenos a todo y por ello realizamos asambleas con los trabajadores donde no se descartan medidas de fuerza en breve”.