Olivia tiene un tumor maligno y su familia necesita ayuda

Olivia tiene 2 años y 4 meses y le diagnosticaron un tumor maligno. En este tiempo, su familia se quedó sin hogar y la nena tiene que probar distintos tratamientos para salir adelante. S us papás piden ayuda para poder construir una casa y que Olivia tenga un lugar para regresar luego de las sesiones de quimioterapia.

“De ser súper activa, pasó a no hacer nada. No camina, no se sienta, está muy triste”, agregó sobre el estado de ánimo de Olivia por las limitaciones como consecuencia del tratamiento.

Ya fue sometida a dos quimioterapias que no dieron los resultados esperados y ahora realizará una más intensiva, una cirugía, radioterapia y autotrasplante de médula ósea. “Pero primero tiene que funcionar la quimio para avanzar”, aclaró Brisa.

Los padres no están trabajando, todos los días concurren al hospital porque siempre hay cambios. “No tenemos donde vivir. La casa que alquilábamos se vendió y nos estamos repartiendo en otras casas de amigos y familiares, hasta poder construir un lugar para nosotros”, agregó.

Quienes puedan ayudarlos, pueden contactarse con el teléfono de Brisa: 2236369470.