Organizaciones sociales frente al protocolo anti-piquete: "En Mar del Plata habrá jornada de movilización"

En principio, Magali Cornide, referente del MTR mencionó a este medio: "Los dichos de Bullrich son la muestra de que no pueden cerrar un plan de ajuste sin que haya represión para el pueblo. Con todo lo que se va a aplicar claramente habrá una respuesta popular, la realidad que vivimos la clase trabajadora es concreta".

Asimismo, expresó: "De esta forma quieren seguir respondiendo a los intereses de los empresarios y de los privados. No hay otra alternativa, vamos a seguir en las calles peleando junto al pueblo".

Por su parte, Héctor Maciel, de la Corriente Clasista y Combativa, declaró: "Lo que dijo Bullrich me hace acordar a viejas épocas de la represión en Argentina. El derecho a la protesta es un derecho constitucional, no se lo puede condicionar y eso es violar las leyes. Necesitan reprimir porque hicieron un ajuste económico que van contra el pueblo y no contra la casta" y agregó: " El pueblo argentino cuando se disponga a parar toda esta política no lo van a poder para".

Por último, la militante del Partido Obrero, Rocío García, remarcó y confirmó que el 20 habrá movilización en Mar del Plata mediante su red oficial X (ex Twitter):"Protestar es un derecho constitucional. El 20 seremos miles en todo el país contra el plan motosierra de Milei y sus cómplices. El camino único para frenarlo es con los trabajadores de pie. En Mar del Plata habrá jornada de movilización."