Organizaciones sociales levantaron el corte a la altura del Unzué

"Estamos ante un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. El gobierno sigue con su plan de bajas masivas, iniciado desde el año pasado, bajo diferentes excusas. No hay ningún objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social. Este ajuste, que se produce para garantizar los acuerdos de Massa con el FMI y el pago de la deuda, cuenta con el aval de Alberto, Cristina, Larreta, Bullrich y Milei, dejando de lado la supuesta grieta", expresaron desde las organizaciones sociales.

Las manifestaciones se llevan a cabo en todo el país con diferentes cortes de ruta. "No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160 mil personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso miserable de menos de $33.000 cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares", explicaron desde la Unidad Piquetera.

Al mismo tiempo, los manifestantes solicitan una reunión con la ministra Tolosa Paz. "Reclamamos el cese de los despidos arbitrarios del Programa Potenciar Trabajo, que todas las personas afectadas sean citadas en su distrito para revertir esta situación, por la apertura para todos/as lo que lo necesitan y por el aumento del monto del programa a un salario igual a canasta básica para que ningún trabajador/a este por debajo línea de pobreza", concluyeron.