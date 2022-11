Organizaciones sociales realizaron una marcha por el centro de Mar del Plata

Miembros de las agrupaciones que participan de la protesta, como el MTR y Votamos Luchar, indicaron que “los aumentos son constantes y que se desprecia el poder adquisitivo”. “La clase trabajadora es una de las más afectadas y no hay políticas que planteen una solución. No se puede seguir así ”, consideraron.

La movilización incluye concentraciones en distintos puntos de la avenida Luro, como la sede de la UCIP, en el Poder Judicial y empresas prestadoras de servicios.

Embed

“La variable de ajuste es siempre el pueblo, mientras se beneficia a todo el sector empresarial con subsidios de todo tipo, los planes de trabajo precarizado como la mano de obra barata y desechable siguen avanzando”, indicaron desde las organizaciones. “Las consecuencias las vemos fuertemente en lo económico, con una inflación del 11% en alimentos en el último mes y permanentemente una degradación en la calidad de vida que abarca todo, desde la energía hasta la vestimenta, alquileres, transporte, alimentos, productos de limpieza”, agregaron.

“Aumenta todo, menos los salarios. Sin embargo, los trabajadores no nos quedamos en el molde sino que peleamos por nuestros derechos, ante una inflación que se come los salarios día a día, porque no se aguanta más”, concluyeron.