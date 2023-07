Padece ependimoma grado II y necesita ayuda económica para continuar su tratamiento

Verónica dialogó con Ahora Mar del Plata , ya que necesita ayuda de toda la sociedad marplatense para poder salvar su vida: “Desde que me diagnosticaron me aclararon que en nuestra ciudad no había posibilidades de que me operen. Viajé a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires específicamente para tratarme en el Instituto Fleni”.

En la misma línea, explicó: “Padezco una enfermedad muy rara: ependimoma grado II grupo B y no tiene cura. Me operan gracias a un recurso de amparo y me quitaron los dos quistes, pero se sacó muy poco del tumor porque era riesgoso”.

Para que Verónica en la actualidad pueda someterse a una de las últimas alternativas es mudándose a la Ciudad Autónoma: “La única posibilidad, la única puerta que me queda abierta es hacer una quimioterapia experimental: una combinación de una droga oncológica para el cáncer de cerebro, que no correspondería a mi enfermedad, con una medicación de cáncer de mamas y esto podría llegar a funcionar. Pero el amparo no lo cubre y no tenemos el dinero suficiente para realizar la mudanza”.

Por este motivo, mencionó que “un grupo de personas está haciendo una colecta para que quien pueda se comprometa a donar lo que puedan y de esta forma poder tener un ingreso mensual, quedarnos allí y poder seguir mis tratamientos. Tengo fe de que se va a solucionar”.

Para poder ayudar a Verónica se puede hacer depósito a su cuenta de ahorro: 0140323503420069896678, alias AVION.ACTA.JAPON o comunicarse al 223 4 449 9137.