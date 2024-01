Paro en Mar del Plata: "Un país que no tiene ciencia no es soberano"

Acompañada por un numeroso grupo de compañeras y compañeros, Analía Di Bona, geógrafa, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y becaria del Conicet, dijo que fue a la marcha contra las decisiones del Gobierno de Javier Milei para “defender la educación pública, la ciencia y la soberanía, porque un país que no tiene ciencia no es soberano, y la ciencia no se vende".