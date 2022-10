Paso clave para extender el operativo de seguridad en las playas de Mar del Plata

Agustín Neme , del PRO, acusó que al gobierno municipal lo quieren poner “en contra de los guardavidas y no es así, porque este intendente impulsó la municipalización”.

Horacio Taccone, de Acción Marplatense “si el Ejecutivo no puede afrontar con sus recursos la mayor erogación, que pida ayuda a quien tiene que pedirla, el gobernador va a ayudar, la Nación lo mismo. Es importante y es urgente”.

“Es algo bueno para la ciudad y no lo veo como un gasto. El turismo le deja muchos recursos a la ciudad. No podemos ser turísticos sin guardavidas. Queremos que vengan más tiempo, no solo de diciembre a marzo. Hagan bien los números y se darán cuenta”, apuntó.

Virginia Sívori, concejala del Frente de Todos, dijo a su turno que “en esta discusión nos encontramos con un oficialismo cerrado a conversar sobre esto”.

“El municipio tiene que rever algunas políticas públicas que viene llevando adelante. Muchos turistas eligen a Mar del Plata y hoy con los Juegos Bonaerenses y los Evita y los viajes de egresados hay 60 mil personas”, dijo.

“Es sencillo ampliar la cantidad de días, pero hay algunas respuestas que nos sorprenden. Cuando los proyectos vienen de un determinando sector político son vistos de mala manera. Si viene del Frente de Todos es un no rotundo y eso compromete la seguridad de quienes nos visitan”, acusó Sívori.

“El punto económico es central, pero pregunto por qué la cuenta siempre es de resta, por qué no conversamos y ponemos los números. Recibir a tantas personas tiene que ser positivo”, comentó en la sesión.

Agustín Neme, edil oficialista, apuntó que “son 330 millones de pesos, no es una cuestión menor, no es una cuestión económica fría. ¿De dónde se sacan esos fondos?”, se preguntó.

“En los informes se ratifica que el operativo ya funciona en octubre con 18 unidades fiscales más Chapadmalal. El municipio está dando cumplimiento a la ley nacional de 150 días”, contó.

“No es una concepción de resta, es sentido común, en octubre el presupuesto está finalizándose y hay una situación de crisis económica del país. Nos han querido enfrentar con los guardavidas y no es así. El intendente siente orgullo y por eso llevó adelante la municipalización”, dijo Neme.

“La discusión de los 180 días es otra discusión que lleva tiempo y debate. Creo que 150 días son acordes, es mi posición. No va en contra de ninguna actividad. Estoy abierto a dialogar, pero no en esta instancia, de un día para otro. No se puede aprobar una medida sin decir de donde saldrán los fondos”, apuntó.

Alejandro Carrancio, presidente de la Comisión, dio que “la cuestión hay que dividirla en dos grandes líneas, una es la presupuestaria y la otra es conceptual. En la segunda estoy de acuerdo con los 180 días porque es una manera de tener una ciudad más atractiva y más cuidada”.

“No se le puede poner un precio a una vida. Esa es la cuestión de fondo”, expresó. “Si hay 18 playas quiere decir que hay algunas de primera y otras de segunda y eso es un error”, apuntó. “El dinero está, falta la decisión política”, lanzó.