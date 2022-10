Pasteleros contra gastronómicos: estalló la interna entre los dos gremios

El gremialista remarcó que “hace 40 años que estoy en el gremialismo, conozco bien, fui secretario general de la CGT y nuestro gremio tiene valores. Conocemos el camino democrático para dirimir estos temas. El Ministerio de Trabajo es quien decide ante estas cuestiones y nosotros respetamos eso”.

En esa línea agregó que “jamás tuvimos este tipo de movidas de otro gremio ni las acusaciones que nos han hecho en los medios. Nosotros discutimos donde corresponde y es el ministerio de Trabajo”.

“Si este gremio pide un encuadramiento no hay problema que lo haga pero debe hacerlo en el ministerio de Trabajo. Nosotros no nos metemos en otros gremios que no tienen nada que ver con nuestra actividad. No corresponde. Estas son maneras que no entendemos. Si entendemos que son nuevos en el gremialismo pero claramente eso le hace mal al movimiento obrero”.

Finalmente, Vaquero expresó que “ellos van por la vía de las manifestaciones y las declaraciones que son hirientes pero nosotros estamos del lado del diálogo y el respeto. Somos un gremio serio, que ganó un respeto dentro de la ciudad y queremos seguir de la misma manera”, concluyó.

La manifestación de UTHGRA

“Mientras esperamos los tiempos burocráticos del Ministerio de Trabajo, vamos a sostener medidas gremiales en los diferentes locales de Manolo. No dependemos de ninguna resolución, sino de la determinación de querer hacer las cosas bien y registrar correctamente a los trabajadores”, indicó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín.

image.png

De ser necesario, UTHGRA Mar del Plata intensificará las acciones gremiales con protestas en todas las sucursales cada fin de semana hasta que el responsable de la firma tome la decisión correcta de encuadrar debidamente las y los trabajadores.

Asimismo, el secretario general aclaró: "Nada tiene esto que ver con la afiliación de los trabajadores, que por supuesto es de libre elección. Se trata de un correcto encuadramiento laboral, que es absolutamente diferente. El trabajador decide si quiere o no estar afiliado a un sindicato, pero lo que nadie puede decidir es dónde estar encuadrado laboralmente, ya que eso tiene que ver con la actividad principal".

“El empresario al frente de esta cadena debe tomar la decisión administrativa de registrar correctamente a sus trabajadores y trabajadores, quienes hasta ahora han estado erróneamente encuadrados”, sostuvo Pablo Santín en el marco la protesta y comentó: "Intentamos seguir dialogando para resolver la cuestión, pero nos encontramos con respuestas evasivas que no generan soluciones y que nos conducen a seguir tomando medidas".

Legal y técnicamente, los locales de Manolo se encuentran habilitados como “restaurantes”, por lo que “no hay margen de interpretación en este sentido: si tenés un local gastronómico, los trabajadores son gastronómicos; no textiles ni metalúrgicos o petroleros, son gastronómicos, no hay duda”, y es que “un empresario no puede encuadrar a sus trabajadores como se le da la gana, debe hacerlo dentro de su actividad principal, que en el caso de Manolo es claramente la gastronomía”, agregó el dirigente.

Más allá del permanente reclamo de UTHGRA Mar del Plata a los responsables de esta importante cadena de restaurantes de la ciudad, la semana pasada realizaron un nuevo registro de 28 nuevos trabajadores en un sindicato que no les corresponde, una práctica desleal que se sostiene desde hace más de cuatro décadas.

“Confiamos en la voluntad de que los responsables de Manolo van a dejar de hacer las cosas mal. Independientemente de que el tema avance por la vía administrativa, sostendremos las protestas a la espera de que tomen la decisión adecuada. No dependemos de ninguna resolución, es cuestión de determinación y de hacer lo que corresponde: encuadrar como gastronómicos a quienes trabajan en la gastronomía”, completó Santín.