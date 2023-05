Patricia Bullrich se lanzó en Mar del Plata: "No sé cuántos candidatos va a haber, pero compito en cualquier cancha"

bullrich gente.jpg

Luego participó en un encuentro con jóvenes universitario en Hipólito Yrigoyen 1737 donde brindó una conferencia de prensa.

En principio Bullrich mencionó: “En esta oportunidad, como en tantas otras que vinimos aquí a Mar del Plata vemos las diferencias entre ciudades que son gobernadas desde una perspectiva de libertad, de apertura, de cuentas claras, de transparencia, como es este caso. El 90% de quienes viven en Mar del Plata trabajan en empleos privados y ese es el modelo que nosotros queremos”.

En la misma línea, remarcó: “Cuando recorremos el país vamos planteando nuestro nuevo orden económico, nuestro nuevo orden en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico, y nuestra gran apuesta fuerte a la educación”. Asimismo, se le consultó sobre las PASO y afirmó que va a participar: “Vamos a participar en todo el país, con nuestros candidatos, con nuestro programa, con nuestras ideas”, expresó la candidata.

WhatsApp Image 2023-05-04 at 19.05.33 (1).jpeg

Bullrich no dejó escapar el momento y reforzó: “No sé cuántos candidatos va a haber, pero compito en cualquier cancha. No hay problema, estamos creciendo en todas las provincias. Hay lugares donde el aparato Estatal tiene un nivel de apriete brutal, pero estamos sacando muchos más votos. Estamos muy contentos con Juntos por el Cambio en todo el país”.

Respecto al empleo expresó: “Creemos que la Argentina necesita reformas laborales porque por cada trabajador que hay trabajando en la formalidad, hay tres trabajando en la informalidad. No voy a seguir con los mismos sistemas que nos han llevado a la desocupación”.

WhatsApp Image 2023-05-04 at 18.22.22.jpeg

Por último, a la hora de preguntarle por el jefe comunal marplatense, no dio una respuesta concreta ante la duda de su segunda candidatura Intendente: “Lo importante es que entre todos tiremos del carro. No le pregunté a Guillermo qué es lo que va a hacer, pero ustedes lo tienen todos los días, así que se lo pueden consultar”.