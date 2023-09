Piden semáforo en la esquina de una escuela: "Corren picadas mientras están saliendo los nenes"

Martín Cardoso , presidente de la Sociedad de Fomento, declaró que “estamos preocupados, hace unos días pasó un hecho desgraciado cuando atropellaron a un nene . Por suerte está bien, pero no se puede más. La calle es angosta, pasan dos colectivos y el tránsito pesado”

Natalia, una mamá de un alumno, dijo que “hace años que lo estamos pidiendo y nos dan bolilla”. En el lugar no hay ni un cartel de señalización.

Según la vecina, la Municipalidad envió personal especializado a evaluar el área y definió que “no era necesaria la instalación de un semáforo”.

De todas maneras, Natalia explicó que “los coches estacionan arriba de la vereda y las mamás tienen que bajar a la calle para pasar. Es un peligro”.

“Pedimos por favor que nos den una solución porque no se puede más. ¿Están esperando una muerte? Si no nos escuchan vamos a volver a cortar el tránsito y vamos a ir a la municipalidad”, aseguró.

Rosa, luego, comentó que “los autos corren picadas. No hay señalización, es muy peligrosa la zona, vienen por Juan B. Justo y doblan a la misma velocidad. La policía no contesta. No hay lomos de burro, nada. Corren picadas mientras están saliendo los nenes”.